Mrs. GREEN APPLE、グラングリーン大阪をジャック！ 巨大オブジェや限定コラボメニューなど登場
グラングリーン 大阪ショップ＆レストランは、3月2日（月）〜3月31日（火）の期間、Mrs． GREEN APPLEのデビュー10周年を締めくくる展覧会『Wonder Museum』とのコラボレーションイベントを開催する。
【写真】魅力的なコラボメニューが勢ぞろい！ 期間限定イベント詳細
■オリジナルノベルティも
今回開催される「GRAND GREEN OSAKA × Mrs． GREEN APPLE『Wonder Museum』」は、館内外各所に施される装飾や、本イベント限定のコラボメニューが楽しめる期間限定企画。
期間中は、巨大オブジェやパネルなどのフォトスポットが登場し、グラングリーン大阪南館、北館、うめきた公園サウスパーク、ノースパークなどの各所で『Wonder Museum』の世界観を楽しむことができる。
また、館内33店舗で、イベント期間のためだけに開発したコラボメニューを提供。「グリーンアップルプレート」や「3種のフルーツのグリーンパフェ」、「グリーンアップルクリームソーダ」など、テイクアウト可能なグルメも豊富にそろい、うめきた公園に設置されたテイクアウト用コラボテーブルで味わうことも可能だ。
さらに、ショップ＆レストランの各店舗で2000円（税込）以上買い物すると、数量限定の『Wonder Museum』コラボステッカーをプレゼント。コラボメニュー注文者にはオリジナルのストローピック、コースターなどのノベルティも用意される。
なお、「MGA MAGICAL 10 YEARS EXHIBITION 『Wonder Museum』」は、3月2日（月）から 3月31日（火）まで、グラングリーン大阪 うめきた公園ノースパークVS．にて開催予定だ。
