「もう決めたのか！」24歳サムライ戦士、４戦目で欧州初ゴール！絶妙ふわりシュート
今冬に海を渡ったサムライ戦士、倍井謙が輝きを放った。
愛知県出身で現在24歳の倍井は、名古屋グランパスから2025年にジュビロ磐田に期限付き移籍し、J２で38試合６ゴールをマーク。今年１月５日にレンタル期間を2027年１月31日まで延長した。しかし、海外挑戦のため磐田との契約を解除。ベルギー２部ベールスホットへの期限付き移籍を選択した。
そして迎えた新天地での４戦目。倍井は現地２月28日のフランクボランズ戦に左サイドハーフで先発し、23分に待望の瞬間を迎えた。ペナルティエリア左でパスに反応すると、ダイレクトでふわりと浮かせる絶妙なシュート。鮮やかに欧州初ゴールを奪ってみせた。
76分にもう１点を加えたベルールスホットは、２−０で快勝した。
倍井のゴール動画がネット上で公開されると、ファンから賛辞が殺到。「もう決めたのか！」「素晴らしい！」「頑張ってる姿を見れて嬉しい」「このまま決め続けて昇格させよう！」といった声が続々と上がっている。
原口元気、ポープ・ウィリアムも所属するベールスホットは現在、ベルギー２部で３位。自動昇格圏の３位コルトレイクとは勝点６差だ。サムライ戦士たちはさらなる活躍を見せ、１部昇格に導けるか。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】絶妙ふわり！24歳サムライ戦士の鮮やかな欧州初ゴール
