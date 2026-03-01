第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。

国内唯一のホノルルマラソン姉妹レースで、ハーフマラソン男子は神奈川県三浦市出身で中大4年の折居幸成（22）が1時間6分53秒で制した。地元で快走し、「ハーフで優勝したいと思っていた。うれしい気持ちでいっぱい」と笑みをこぼした。

中学時代に5キロ部を経験していたが、ハーフマラソンは初めての出場だった。ジョギングなどで走ったことのあるコースだったといい、「最初から（レースを）引っ張る形になった」。残り2キロ地点で母の典子さんから「絶対、優勝してこい！」と声をかけられた。「火が付いた」とラストスパートで後続を引き離し、トップでゴールに飛び込んだ。

箱根駅伝で史上最多14度の総合優勝を誇る中大には、指定校推薦入試で入学。大学1年の4月に5000メートルの入部基準を突破し、正式に陸上競技部に入部した。寮に入れず、自炊をしながら生活していた時期もあったが、「コツコツ諦めずに積み重ねて、最後の一年で時間ができて、一気に伸びることができた」と今年の箱根駅伝ではチームエントリー入り。箱根路を走る夢はかなわなかったが、「競技力だけじゃなくて、諦めない力が身についた」と話す。

現役ラストレースで有終の美を飾った。「現役は引退して、市民ランナーとして楽しんで陸上を続けたい」。卒業後は都内の建設関係の仕事に就く予定。「しっかりコツコツ、社会人として成長できるようになりたい」と意気込んだ。