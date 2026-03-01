“無類のラグ好き”森泉、自宅に敷かれた海外製の多彩なラグを紹介 年代物や手織り品まで…「どれも素敵」「参考になります！」
モデルでタレントの森泉（43）が2月27日、自身のインスタグラムを更新。“無類のラグ好き”だという森が、自宅に敷かれたこだわり詰まったラグを披露した。
【動画】「どれも素敵」「参考になります！」年代物や手織り品まで…自宅に敷かれたラグを紹介する森泉
伝統的なキリムやギャッベといった多様な種類を、それぞれの産地や特徴とともに解説。トルコやイランで手織りされた品や、1970年代に作られた“オールドラグ”など、森のこだわりが詰まったものばかりで、カラフルな色合いは、居住空間に華やかさと暖かさを添えている。
動画内では愛犬たちもラグの上でくつろいでおり、“家族”にとっても心地よい空間であるようだ。
コメント欄には、「どれも素敵」「色んな種類とそれに対する知識が尽きなくて観てて楽しい」「全部ハンドメイドなのすごいなぁ」「素敵なラグ眼福でした」「見てるだけでこっちまで幸せになります」「インテリアシリーズ大好き 参考になります！」などの声が寄せられている。
