今週のレースで競馬界を去る佐々木晶三調教師（７０）、西園正都調教師（７０）＝ともに栗東所属＝の引退セレモニーが３月１日、阪神競馬場の昼休みにウイナーズサークルで行われた。

佐々木調教師は１９９４年に開業。１９９６年のデイリー杯３歳Ｓ（当時、シーキングザパール）で重賞初勝利を挙げ、２００３年のジャパンＣ（タップダンスシチー）でＧ１初勝利を挙げた。主な管理馬は２０１３年の日本ダービーなどを制したキズナや２０１１年の宝塚記念などを制したアーネストリーがいる。 佐々木晶三調教師「（今の気持ちは）なんの悔いもなく、すがすがしい気分で終えられることを嬉しく思います。

（阪神競馬場の思い出は）騎手のときに初騎乗初勝ち（１９７４年３月２日、阪神１Ｒキョウエイライジン）をしてゴールで手を上げて、裁決委員に最終レースまで怒られたことが一番記憶に残っています。桜花賞（１９７９年ホースメンテスコ）を勝たせていただいたこと。タップダンスシチーとアーネストリーで…なんでしたっけ？（場内、笑い）宝塚記念を勝たせていただいたことを、うれしく思います。

（調教師としての初勝利も阪神競馬場。１９９４年１２月２５日）あっ、そうだったんですか。ヤマトタイトルなのは覚えているのですが。

（昨夏の新潟ジャンプＳでＪＲＡ全１０場重賞制覇も達成しました）あれはうれしかったです。

（一番思い出に残る馬は）キズナですね。みんな残っているんですけど、特に豊ちゃんと（２０１３年の日本ダービーを）勝ちましたからね。

（これからの競馬との関わりは）一ファンとして馬券をずっと買いながら、負けながらファンの気持ちになろうかなと思っております。長い間、ご声援とお叱りをたくさんいただきまして、ありがとうございました」