巨人は１日、１軍春季那覇キャンプを打ち上げた。

２月１日に宮崎でキャンプイン。同１３日に沖縄に移動して対外試合６試合を行った。

阿部監督は「大きなケガ人もなく、素晴らしい天候とたくさんのファンに見届けられて、素晴らしい土台作りがチームとしてできたキャンプだった」と総括。

帰京後、巨人のオープン戦は６日のオリックス戦（京セラＤ）から再開。７日のオリックス戦（京セラＤ）、８日の阪神戦（甲子園）、１０日のソフトバンク戦（宇部）、１１、１２日のソフトバンク戦（みずほペイペイＤ）と遠征が６試合続く。その後、１４日に日本ハム戦（東京Ｄ）で本拠地に戻る。

横一線からのスタート、レギュラー白紙の競争を掲げてきた中で、阿部監督は「東京ドームに戻る頃には開幕を見据えてやりたいと思っている。少ない試合数でありますが、そこで何とかアピールしてやってほしい」と設定。

遠征６試合について「そこがリミットになると思うので。（東京Ｄに）帰ってからはシーズン仕様でやりたいというのもある。そこでチャンスが少なくなる選手もいるかもしれないですけど、いいものを見せてほしい」と掲げた。

その上で現時点のレギュラーは「白紙ですよ」と強調した。生き残りをかけたサバイバルが佳境に入る。