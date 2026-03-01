新婚の松井珠理奈、前日の残り物活用した手作り昼食披露「流石です」「アイディア参考にする」
【モデルプレス＝2026/03/01】元SKE48の松井珠理奈が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。残り物を活用したお昼ご飯を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】新婚の28歳元SKE「彩りが綺麗」前日の残り物活用した手作りツナトマトクリームパスタ
松井は「昨日せいろ蒸しに使ったブロッコリー 余ったからお昼にツナトマトクリームパスタにしたら美味しすぎた」とつづり、手料理を公開。具材にブロッコリー、コーン、玉ねぎ、ツナを使用した彩り豊かなパスタを披露した。「ファンクラブで配信しながら たまに作ったりするから よかったら覗いてね」と呼びかけている。
これらの投稿には「残り物を変身させるなんて流石です」「彩りが綺麗」「美味しそう」「旦那さんが羨ましい」「昨日せいろ蒸しだったのね」「食べてみたい」「残り物活用なんて親近感わく」「アイディア参考にする」といった声が寄せられている。
松井は、1月7日に名古屋発の男性エンターテイメント集団・BOYS AND MEN（通称：ボイメン）の辻本達規と結婚会見を行った。（modelpress編集部）
◆松井珠理奈、残り物活用のパスタ公開
◆松井珠理奈の投稿に反響
