中川翔子「めっちゃ髪はえてきた」息子の寝顔ショットに反響「芸術的なまつ毛の長さ」「赤ちゃんの成長は早い」
【モデルプレス＝2026/03/01】歌手でタレントの中川翔子が2月28日、自身のInstagramストーリーズを更新。生後5ヶ月を迎える息子の写真を公開した。
【写真】40歳双子出産タレント「芸術的なまつ毛の長さ」"めっちゃ髪はえてきた"息子の寝顔
中川は「めっちゃ髪はえてきた」とつづり、眠る息子の頭部のアップ写真を投稿。頭頂部に柔らかそうな黒髪が生えそろってきた様子を披露している。
この投稿には「ふわふわとした毛が可愛すぎる」「芸術的なまつ毛の長さ」「赤ちゃんの成長は早いですね」「しょこたんの愛情が伝わってくる」「癒される」「イケメンが約束されたまつ毛」といった声が寄せられている。
中川は、2023年4月に同年代のお相手との結婚を発表。2025年5月5日に妊娠を公表し、9月30日に双子男児を帝王切開で出産した。（modelpress編集部）
◆中川翔子、息子の成長を実感する姿公開
◆中川翔子の投稿に反響
