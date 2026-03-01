重慶市北碚（ほくばい）区の人力資源・社会保障局が開いた「春風行動」（春節前後の就職支援キャンペーン）の会場で、求人情報を確認する人たち。中国では第１４次５カ年規画期間、都市部の新規就業者が毎年１２００万人以上となった。（２０２５年２月１３日撮影、重慶＝新華社配信／秦廷富）

【新華社北京3月1日】中国では2021〜25年の第14次5カ年規画で経済と社会が新たな成果を上げた。中国は発展の過程で国民生活の保障水準を着実に向上させ、福祉を増進し、生活の質を高めてきた。

広西チワン族自治区南寧市西郷塘区の臨時・短期就労者向け求人施設で、利用者に求人情報の探し方を説明する職員（左）。（２０２５年１２月１０日撮影、南寧＝新華社記者／陸波岸）

貴州省貴安新区の人材保障住宅（人材誘致のための公共住宅）の図書室に入る求職者。貴安新区は２０２４年１２月、大学新卒者などを対象に人材保障住宅の賃料を１年間免除したほか、ワンストップ式のサービス窓口も設けて求職中の若者の就業と生活の負担を軽減した。（２０２５年３月１３日撮影、貴陽＝新華社配信／袁福洪）

重慶市江北区の新業態従事者向け党群サービスセンター（共産党の地域活動拠点）で休憩し、談笑するネット注文配達員ら。重慶市江北区の共産党委員会社会工作（活動）部は２０２５年以降、複数の部門や企業・事業単位（公益機関）と連携して同様の拠点を相次いで整備し、ネット注文配達員やライドシェア運転手、トラック運転手、宅配員、ネット配信者など新業態従事者に休憩場所や心理カウンセリング、法律支援などのサービスを提供している。（２０２５年５月２０日撮影、重慶＝新華社記者／王全超）

河北省保定市の城中村（都市開発の過程で取り残された村落）改造第３期プロジェクトで建設された南劉各庄村の移転用住宅群。中国は第１４次５カ年規画期間、各種保障性住宅（低・中所得者向け政策支援住宅）や城中村・老朽家屋改造に伴う移転用住宅を１１００万戸以上供給し、都市部の老朽化した住宅団地を２４万カ所以上改修した。（２０２５年５月２６日、ドローンから、保定＝新華社記者／楊世尭）

上海市の中心市街地で最大の非成套旧住房（戸別に台所やトイレがない住宅）改修プロジェクトとなった静安区の彭一小区（住宅団地）で、新居に向かう住民ら。（２０２５年６月２９日撮影、上海＝新華社記者／方竽）

四川省甘孜（カンゼ）チベット族自治州色達県約若新村で行われた住宅引き渡し式で、新居を見る遊牧民ら。（２０２４年８月１０日撮影、色達＝新華社記者／江宏景）

広東省深圳市竜華区元芬村の社区（コミュニティー）に増設されたジムで体を鍛える若者向け賃貸住宅の入居者。典型的な城中村（都市開発の過程で取り残された村落）だった元芬村は、改造を経て清潔で近代的な若者向けコミュニティーに生まれ変わった。（２０２３年４月２日撮影、深圳＝新華社記者／毛思倩）

山東省浜州市恵民県の孫武広場で、社会保険証明書の照会サービスについて説明する人力資源・社会保障局の職員（左）。中国は第１４次５カ年規画期間、社会保障分野で過去最大規模の改革を実施し、社会保障制度の整備が着実に進んだ。（２０２５年８月２５日撮影、浜州＝新華社記者／郭緒雷）

北京市大興区李家巷村のビニールハウスで、農家の人の社会保険手続きを行う政務サービスステーションの職員（右）。（２０２４年４月９日撮影、北京＝新華社記者／李欣）

山東省菏沢（かたく）市鄆城（うんじょう）県の人民医院の医療保険サービスカウンターで、住民の医療保険手続きを手伝う職員。中国では第１４次５カ年規画の実施以降、医療保険基金の支出額が累計１２兆１３００億元（１元＝約２３円）となり、年平均伸び率は９・１％となった。（２０２５年８月２１日撮影、鄆城＝新華社記者／郭緒雷）

浙江省湖州市長興県の中医院（中国伝統医療の専門病院）の医療保険カウンターで、外来患者に診察料の払い戻し手続きをする職員（左）。（２０２５年７月３日撮影、長興＝新華社記者／徐碰）

中国人民大学の卒業式で記念撮影をする卒業生。中国の高等教育機関が第１４次５カ年規画期間中に社会に送り出した人材は累計５５００万人に上った。（２０２５年６月２３日撮影、北京＝新華社記者／陳朔）

陝西省西安市藍田県の調理師学校で、生徒を指導する教員（奥）。中国では第１４次５カ年規画期間、職業教育が現代産業の新たな高度人材の７割以上を輩出した。（２０２３年６月２５日撮影、西安＝新華社記者／李一博）

貴州省黔東南（けんとうなん）ミャオ族トン族自治州従江県西山鎮の学校で、新しい教科書を受け取り、楽しそうに語らうヤオ族の子どもたち。中国は第１４次５カ年規画期間、全国２８９５の県級行政区で義務教育の基本的な均等化を実現した。（２０２３年２月１６日撮影、従江＝新華社記者／楊文斌）

河南省焦作市温県の第四実験小学校の教室で、夏休みの出来事を聞かれて手を挙げる児童たち。（２０２４年９月２日撮影、焦作＝新華社配信／徐宏星）

山東省淄博（しはく）市張店区金石社区（コミュニティー）のデイケアセンターで、健康データを測定する高齢者ら。中国では特色ある高齢者福祉サービス体系の構築が急ピッチで進められ、６５歳以上の高齢者に年間延べ約１億４千万回の健康管理サービスが提供されている。（２０２５年１０月２３日撮影、淄博＝新華社記者／朱崢）

北京市西城区月壇街道の政務サービスセンターで、育児補助金申請用のスマートフォン向けミニプログラムを見せる職員。中国は第１４次５カ年規画期間、保育サービス体系の整備を強力に推進するとともに、包括的な子育て支援策を打ち出し、子育てしやすい社会づくりを進めた。（１月５日撮影、北京＝新華社記者／張玉薇）

山東省楽陵市の天和嘉園幼稚園で、ナツメ入りの小麦粉食品を作る子どもたち。（２０２５年１２月１９日撮影、楽陵＝新華社配信／劉振興）