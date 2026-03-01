お笑いコンビ「中川家」の剛（55）が1日までにお笑いコンビ「鬼越トマホーク」のYouTubeチャンネルに出演。「怖い」吉本興業の養成所「NSC」の同期について語った。

NSC大阪校11期の剛。同期には陣内智則、ケンドーコバヤシ、たむらけんじ、ハリウッドザコシショウ、野々村友紀子氏らがいる。

「鬼越トマホーク」の金ちゃんが「陣内さんはどうだったんですか？」とNSC時代の陣内について聞くと、剛は「リミテッドっていうコンビは全然やったな」と当時陣内が組んでいたコンビを回想。「最後2人殴り合ってやめたけどな」と振り返った。

良ちゃんが「やっぱ陣内さんといったら暴力ですもんね。元祖暴力というか」と冗談まじりに話すと、剛は「これたぶん誰も知らないけど」と陣内のエピソードを切り出した。

お笑いコンビ「ダイノジ」の大地洋輔と陣内が一緒にテレビを見ていたという。陣内が自身の前にいた大地に「大地どけ！テレビ見えへん！」と言ったところ、大地はお笑いのノリだと思って陣内がテレビを見るのを何度も邪魔したという。剛は「そしたら、陣内がガー走って行ってボー！って」と思いっ切り殴るジェスチャーをした。「大地が血ダラーって」と明かし、「けっこうね怖いんよ陣内。同期の中で。あいつけっこうキレセンやねん」と話した。

続けて、NSC時代に陣内がコンビの立ち位置をめぐって相方を殴ったエピソードを明かし、「けっこうキレセンやんな陣内はな。怖いんよな。だから俺もまだ怖いもん。何でキレるか分からへんから」と話した。