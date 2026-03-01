茨城県は２月２７日、サッカーＪ１・水戸ホーリーホックが今季、本拠地を水戸信用金庫スタジアム（笠松運動公園陸上競技場・那珂市）へ移転することを認めたと発表した。

迷走した本拠地移転問題は、県がクラブ側に義務を課す「条件付き」での決着となった。

スタジアムは陸上競技など様々な大会が開かれるため、利用に当たり、クラブは県、茨城陸上競技協会と覚書を交わした。クラブは利用条件として、スタジアム改修費の自己負担や交通渋滞対策、他団体との調整などを約束した。

クラブは昨季初のＪ２優勝を果たしてＪ１に昇格。しかし、これまでの本拠地ケーズデンキスタジアム水戸（水戸市立競技場・水戸市）の収容人数は１万２０００人で、Ｊ１基準の「収容人数が１万５０００人以上」を満たしていなかった。

ただ、本拠地移転を巡る県との調整は迷走した。昨年末には、県に正式に打診する前にクラブが本拠地移転を希望しているとの報道が出て、知事が不快感を示していた。２７日の記者会見でも、大井川知事が「もし条件を順守できない場合は利用を認めないこともある」とクラブの小島耕社長にクギを刺す場面や、小島社長が時折、苦笑いする場面が見られた。

新本拠地は、交通の便がよくないという課題もあり、クラブが利便性向上にどう取り組むかが今後の焦点となる。小島社長は「周辺の企業や事業者と協力してこれから具体的に動いていく」と述べるにとどめた。

新本拠地が位置する那珂市の先崎光市長は２７日、「Ｊ１チームの拠点となることは大きな励みになる」とコメント。ケーズデンキスタジアム水戸がある水戸市の高橋靖市長は「やむを得ないという思いもあるが、今後の水戸市の観光や経済に与える影響を考えると残念と言わざるを得ない」とコメントした。長年の水戸ファンだという水戸市の会社員の女性（５１）は「スタジアムがどこであろうと応援する」と話した。