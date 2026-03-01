元TOKIOの松岡昌宏（49）が1日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。好きで見ているYouTubeチャンネルを明かす場面があった。

リスナーから「YouTubeなどでおすすめ商品などを調べて、いざお店に行くのですが、ふと準備や後片付けのことを思うと、何も買わずに帰ってきてしまうことがここ数年続いています。松岡さんそういうことありますか？」といったメッセージが寄せられた。

これに松岡は「ありますね。“これが欲しいんだよな”って見に行くんだけど、いろいろ種類があって、“これ本当に使うか？”みたいになって“またにするか”みたいなのはあります」と笑った。

「俺、やっぱり料理のものが好きだからアウトドアとかでも使えるような、ガスボンベを利用した魚焼き機、直火で食べれる焼肉もできるし、魚も焼ける、みたいなね。あとは、電気の焼き鳥焼き器みたいのがあるんですよ。それ両方とも買ったんですよ」と告白。「結局煙が出るからさ。電気のやつも。結局はキッチンの換気扇の下でじゃなきゃできないし、鶏を買ってきて、串打ちをしてさ」と話した。

「家の前で炭火でお父さんが焼き鳥焼いてる『bankenぽっかぽか』っていうYouTubeが俺好きだからよく見てて」と松岡。「“あ、そういうことしたいな”と思って串打ちしてやるんだけど、やっぱり炭火とかと違うんだよね、電気だと。で、結構時間かかるのよ。なんか思ってんのと違う。だからやっぱこういうのは焼肉屋さんでやるしかないんだなって」と苦笑。「結局その焼き鳥焼き器は2回しか使ってないし、その焼肉・魚焼けますロースターも2回しか使ってないんだよ」とぶっちゃけた。

「YouTubeとかで見てると、すごい良い感じなんだけど、実際大変なのよ。あれマジでちゃんとやろうとすると。あれやっぱお外でやるからいいんであって、“家でも使えます”っていうフレーズで大変だったんだよね」と嘆いた。