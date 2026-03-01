大相撲春場所（8日初日、エディオンアリーナ大阪）で3場所ぶりの優勝を目指す横綱・大の里（25＝二所ノ関部屋）が1日、大阪駅前「グランフロント大阪」で行われた二所ノ関一門の連合稽古に参加した。

日曜の買い物客らでごった返す商業スペース内に土俵が特設され、大の里は大関・琴桜（28＝佐渡ケ嶽部屋）との連続で14番取って8勝6敗だった。琴桜とは26日に東大阪市の二所ノ関部屋で三番稽古（8勝4敗）を行っており場所前は2度目の手合わせ。相手に先に上手を許す場面が多く防戦一方になる場面もあった。前回の稽古では試みていた得意の左おっつけはなかったものの、上手を切って前に出たり、当たって相手の右をさばきながら体処するなど対策を試みた。

先場所は九州場所中に痛めた左肩の回復に専念する調整が続いたが、「先場所とくらべたらいい方と思う」と前向きな発言。春場所までは残り1週間となり「明日からエンジンを上げていかないと厳しいかなと思っている。いい時の状態は自分が一番知っている。危機感持って残り1週間やっていきます」と気合を入れた。