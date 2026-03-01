「東京マラソン」（１日、東京都庁〜東京駅前）

２８年ロサンゼルス五輪、９月開幕の名古屋アジア大会の代表選考会を兼ねた大会が行われ、前日本記録保持者の鈴木健吾（３０）＝横浜市陸協＝は２時間６分９秒の日本人２番手の１３位でゴール。五輪代表選考会のＭＧＣ出場権を獲得した。日本人１位の大迫とは１０秒差だった。

終盤の日本人トップ争いは新旧日本記録保持者対決となり、大迫との一騎打ちに。最後は突き放され、「独立してから、いろいろ練習させてもらったり、アドバイスいただいたり、プロランナーとして走る中で学んでいた。本当にプロフェッショナル。改めて力の差を感じた」と振り返ったが、「ＭＧＣを獲得できたのはよかった。ここからチャレンジングなレースができる。まずは自己ベスト更新を目標に頑張っていきたい」と復活への手応えを滲ませた。

２１年びわこ毎日マラソンで大迫の記録を上回る当時の日本記録２時間４分５６秒をマーク。しかし、その後は怪我もあり、苦しい状況が続いた。２４年パリ五輪も妻の一山麻緒が出場した中で、代表入りを逃した。夫人が３月３１日付での現役引退を表明した中、２８年ロス五輪へ「今度は自分が」の想いとともに、復活ののろしをあげる走りとなった。

「（妻への）想いはあります」と明かし、レース後は夫人から労われ、笑顔を浮かべていた。