今回は、婚約者を母親に会わせたところ、かなり微妙な反応をされた女性のエピソードを紹介します。

母に対し、誠実に礼儀正しく対応した彼氏だったけど…

「優しくて大好きな彼氏と付き合って半年後、プロポーズされました。すごくうれしかったです。そこで、彼氏を自宅で母に会わせたんです。彼氏は母に対し、誠実に礼儀正しく対応していて、ほっとしました。

ただ母は、彼氏が帰った後、『あの男、なんか引っかかるのよね……』と言いだしたんです。『一緒に暮らしたら大変そう。結婚はやめておいたら？』とまで言われ、かなり困惑しました。

母は普段私の意思を尊重してくれ、余計な口出しをしてくることは一切ないんです。そんな母がここまで言うなんて……と不安になり、結婚前にお試しで同棲することにしました。すると、彼氏は超のつく面倒くさがり屋であることが判明したんです。家事は一切しませんし、仕事も『今日は家でのんびりしたい』と言っては、度々欠勤しているんです。母の言葉が現実になったと思ってしまいました」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2024年12月）

▽ 一緒に暮らしてみて、初めて分かることってありますよね。結婚前に気づけて本当に良かったですね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。