PRIME II

マルミのブースでは、5月に発売するフラッグシップ保護フィルター「PRIME II」を展示していた。価格は未定。

37～95mmの15種類をラインナップする

従来のハイエンド保護フィルター「PRIME」で0.1％だった反射率を0.08％にさらに下げた。

加えて、PRIMEでは非対応だった帯電防止コーティングを施した。ホコリなどが付きにくいメリットがある。ホコリはゴーストの原因にもなる。

これまで超低反射と帯電防止の両立は難しかったが、今回ULAコートと呼ばれる技術で達成した。

ガラスには優れた透過率をもつというオハラS-BSL7を採用。低反射を実現しながら透過性を確保しているとのこと。面精度も競合品よりも高く、解像力への影響を抑えたとする。

加えて枠設計も見直した。枠による内面反射の原因となる垂直面や平面を排除するか、遮光線に置き換えることで迷光の影響を除去したという。

ブースではPRIME IIの帯電防止機能を体験できるコーナーもあった。静電気によるスチロール玉の付着を他社同等品と比較できる。

他社同等品はスチロール玉がたくさん付着するが……

PRIME IIはスチロール玉がほとんど付かなかった