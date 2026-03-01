フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。

オフショットを公開しました。



【写真を見る】【 中川安奈 】 「素敵なパーティーの司会をさせていただきました♥ たまには白ジャケットでかっちりと！」 オフショットに反響 「エレガントで素敵」



中川安奈さんは「素敵なパーティーの司会をさせていただきました♥ たまには白ジャケットでかっちりと！」と綴ると、写真をアップ。



投稿された画像では、中川安奈さんが、鮮やかなオレンジのドレスに白いジャケットと、白いジャケットを羽織った、コントラストの美しいコーディネートを披露しています。







オレンジのドレスが上品な女性らしさを演出し、白いジャケットが加わることで、全体に清潔感とフォーマルな印象をプラスし、バランスの取れたスタイリングが完成しています。足元には白いパンプスを合わせ、統一感のある洗練されたルックに仕上げています。落ち着いた微笑みを浮かべた表情からは、自信と品格が感じられます。





続けて「合間のご歓談時間で皆さんとおしゃべりできて楽しかった」と、記しました。



そして「パワーをいただいたひととき ありがとうございました」と、その思いを綴っています。







この投稿にファンからは「白のジャケットお似合いです」・「モデルさんみたいでスタイル抜群です♡」・「エレガントで素敵ですね！」などの反響が寄せられています。



【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】



生年月日：1993年10月22日

最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科

出身：東京都

特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね

趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと

性格：天真爛漫







3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。

帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。

2016年NHKにアナウンサーとして入局。

初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。

その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。

2025年3月、9年間勤務した同局を退社。

同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。







【担当：芸能情報ステーション】