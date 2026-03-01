【 中川安奈 】 「素敵なパーティーの司会をさせていただきました♥ たまには白ジャケットでかっちりと！」 オフショットに反響 「エレガントで素敵」
フリーアナウンサーの中川安奈さんが、自身のインスタグラムを更新。
オフショットを公開しました。
中川安奈さんは「素敵なパーティーの司会をさせていただきました♥ たまには白ジャケットでかっちりと！」と綴ると、写真をアップ。
投稿された画像では、中川安奈さんが、鮮やかなオレンジのドレスに白いジャケットと、白いジャケットを羽織った、コントラストの美しいコーディネートを披露しています。
オレンジのドレスが上品な女性らしさを演出し、白いジャケットが加わることで、全体に清潔感とフォーマルな印象をプラスし、バランスの取れたスタイリングが完成しています。足元には白いパンプスを合わせ、統一感のある洗練されたルックに仕上げています。落ち着いた微笑みを浮かべた表情からは、自信と品格が感じられます。
続けて「合間のご歓談時間で皆さんとおしゃべりできて楽しかった」と、記しました。
そして「パワーをいただいたひととき ありがとうございました」と、その思いを綴っています。
この投稿にファンからは「白のジャケットお似合いです」・「モデルさんみたいでスタイル抜群です♡」・「エレガントで素敵ですね！」などの反響が寄せられています。
【 中川安奈さん プロフィール ※公式サイトより引用※ 】
生年月日：1993年10月22日
最終学歴：慶應義塾大学法学部政治学科
出身：東京都
特技：英語、スペイン語、犬の鳴きまね
趣味：ゴルフ、ダンス、洋楽を聴くこと
性格：天真爛漫
3歳から4年間フィンランド、10歳から4年間プエルトリコに在住。
帰国後、慶應義塾湘南藤沢高等部へ入学、慶應義塾大学法学部政治学科卒業。
2016年NHKにアナウンサーとして入局。
初任地はNHK秋田放送局で3年近く勤務。
その後2019年から1年間NHK広島放送局、2020年に東京アナウンス室で活動。
2025年3月、9年間勤務した同局を退社。
同年4月フリーアナウンサー、タレントとして活動を開始。
【担当：芸能情報ステーション】