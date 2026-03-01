ÎëÌÚ·ò¸ã¤Ï°ÕÃÏ¤ÎÁö¤ê¤ÇÆüËÜÀª2°Ì¡¢ÂçÇ÷·æ¤È¤Î¡È¿·µìÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¡ÉÂÐ·è¤ËÇÔ¤ì¤ë¤âMGC½Ð¾ì¸¢³ÍÆÀ¡ÚÅìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¡Û
¢£Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó2026¡Ê1Æü¡¢ÅìµþÅÔÄ£¡ÁÅìµþ±ØÁ°¡¦¹Ô¹¬ÄÌ¤ê¡¢42.195Ò¡Ë
Åìµþ¥Þ¥é¥½¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¸µÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼Ô¤ÎÎëÌÚ·ò¸ã¡Ê30¡¢¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ»ÔÎ¦¶¨¡Ë¤¬ÆüËÜÀª2°Ì¡ÊÁ´ÂÎ13°Ì¡Ë¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¡£¥¿¥¤¥à¤Ï2»þ´Ö6Ê¬9ÉÃ¡ÊÂ®ÊóÃÍ¡Ë¡£
ºòÇ¯12·î¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¥Þ¥é¥½¥ó¤Ç2»þ´Ö4Ê¬55ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿ÂçÇ÷·æ¡Ê34¡¢LI-NING¡Ë¤È¤Î¡È¿·µìÆüËÜµÏ¿ÊÝ»ý¼ÔÂÐ·è¡É¤ËÇÔ¤ì¤ë¤â¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç°ÕÃÏ¤ÎÁö¤ê¤ò¤ß¤»¤¿¡£¡¡
º£Âç²ñ¤Ï32Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÆüËÜ³«ºÅ¤È¤Ê¤ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°2026¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤ÎÁª¹Í¡¢27Ç¯10·î¤ËÌ¾¸Å²°¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ÎMGC¡Ê¥Þ¥é¥½¥ó¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡Ë¤Î½Ð¾ì¸¢¤â¤«¤±¤¿¥ì¡¼¥¹¤Ë¡£ÎëÌÚ¤Ï2»þ´Ö6Ê¬30ÉÃ°ÊÆâ¤Î¥¿¥¤¥à¤Ç¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å¤·¤¿¤¿¤á¡¢MGC¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
40Ò¤ò²á¤®¤Æ¡¢ÆüËÜÀª¥È¥Ã¥×Áè¤¤¤ÏÎëÌÚ¤ÈÂçÇ÷¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¡£40.2ÒÉÕ¶á¤ÇÎëÌÚ¤¬¾¯¤·Á°¤Ë½Ð¤¿¤¬¡¢ÂçÇ÷¤¬½ù¡¹¤Ë¥Ú¡¼¥¹¤ò¾å¤²¡¢ºÇ¸å¤ÏµÕÅ¾¤òµö¤·¤¿¡£