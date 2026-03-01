◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン7-3中日(28日、バンテリンドーム)

中日との壮行試合を終えた侍ジャパン。2戦目の7回に登板した藤平尚真投手が手応えを明かしました。

この日は先頭にセンターへのヒットを許すも、後続はスライダーでショートゴロ。さらに福永裕基選手とブライト健太選手からは2者連続で空振り三振を奪いました。

投球を振り返って「フォークボールも抜ける心配もないですし、真っすぐもしっかり高めに投げ切れていたので、順調だと思います」と手応え。平良海馬投手の辞退による追加招集とはなりましたが、これまでも代表選出を重ねWBC球に触れており「使ったことないボールではないので、特に不安は今ないです」としながら、ピッチクロックについても「自分の間で投げられている」と適応する様子をのぞかせました。

この日は中村悠平選手とのバッテリーでマウンドへ。しっかりコミュニケーションを取った上で臨めたそうで「自分のよさをしっかり引き出してもらえましたし、シーズン中あまり使わないスライダーも初球で使ってくれた。本当にミットめがけて投げたら大丈夫と思って投げられた」と振り返りました。

松井裕樹投手や平良投手などの辞退などもあり、中継ぎ陣の運用も注目されるところ。藤平投手はプレミア12でも、気迫のピッチングでクローザーとしての存在感を見せました。クローザー起用に関しては「やるかは分からないですけど、経験したことない回ではないので」と頼もしいコメント。「本当に行けって言われたところで行くだけですし、そのために自分のできる準備をしっかりするだけ」と思いを語りました。