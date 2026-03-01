◇東京マラソン（2026年3月1日 東京都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、女子は21年東京五輪銀メダリストで元世界記録保持者のブリジット・コスゲイ（32＝ケニア）が国内最高記録となる2時間14分29秒で4年ぶり2度目の優勝を飾った。今季限りでの引退を表明している昨年12月のクイーンズ駅伝MVP・細田あい（30＝エディオン）は現役ラストレースで2時間23分39秒の10位、日本人トップで有終の美を飾った。

日本テレビのインタビューでは「沿道の皆さんに“頑張れ”“ありがとう”とたくさん言ってもらえて、凄く楽しいマラソンでした」とコメント。心境を問われると涙ぐみながら「ゴールするのも今日は不安だったんですけど、なんだか本当に一瞬で終わったような幸せな時間だったなって思います」と話した。

タイムについては「ただ走るだけでは終わりたくなかった。去年の東京マラソンを超える走りをしたいとうのが自分の中であったので、そこをクリアできたのは本当に納得いく結果だったと思います」と笑顔で満足感を示した。周囲の支えについて問われると「本当につらい時だったり苦しい時に、自分一人では乗り越えられなかったと思うので、本当にいろいろな人のおかげでここまでやったこられたと思います」と感謝を口にした。

細田は24年パリ五輪は補欠だったものの、同年9月のベルリンで当時日本歴代7位の2時間20分31秒をマーク。しかし、昨年の東京世界選手権代表を逃して引退を決断した。同9月のシドニーを2時間23分27秒で走り、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）出場権を真っ先に獲得したが、引退の意思は変わらなかった。