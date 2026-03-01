女優剛力彩芽（33）が、2月28日深夜放送のテレビ東京系「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0時55分）に出演。松岡昌宏（49）とのエピソードを明かした。

剛力は19歳の時に「必殺仕事人」で松岡と共演した。「来年20歳になります、っていう話をさせていただいたら、『20歳になったら連絡ちょうだい』って言ったの、覚えていらっしゃいます？」と松岡に聞いた。松岡は「ああ、誕生日だった時に？ 覚えてる」と答えた。

剛力はあらためて「『誕生日にお祝いしてあげるから、20歳になったら連絡しておいで』って言ってくださったんです」。20歳の誕生日の時、「私が連絡するより前に、当時の事務所の社長に連絡してくださって『誕生日会やるから』って許可を取って。お誕生日会を開いてくださったんですよ」と当時の松岡の行動を話した。

松岡は「プロデューサーと、剛力の誕生日会をやろう、って言って。一応、20歳だから、いろいろあるかもしれないから。面倒くさいから社長に言おう、って。その方が早い」と話した。博多大吉（54）は「松岡さんの好感度しか上がらないエピソード」とイジった。

剛力は「忘れもしない。最後に『お誕生日おめでとう』って出したのが、エルメスでした。カジュアルなバッグ」とあらためて一礼。松岡は「良くないな〜」と苦笑い。剛力は「あの時、カッコ良すぎて」と話した。