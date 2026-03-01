ÂÀÅÄ¸÷¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤Ë¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¡Ä¡×£³Ç¯Á°¤Îà¶â¸Àá¤Ç¥¹¥¿¥¸¥ªÁûÁ³
Çú¾ÐÌäÂêÂÀÅÄ¸÷¡Ê60¡Ë¤¬1Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¦¥¸¥ã¥Ý¥ó¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°9»þ54Ê¬¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£WBCÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¸½ÌòÁª¼ê¤ÎÍÍ»Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢WBCÏ¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÆüËÜÂåÉ½¤ä¶¯²½»î¹ç¤ÇÂÐÀï¤·¤¿ÃæÆü¤Î³ÆÁª¼ê¤¬¡¢ÊÆ¹ñ¤«¤éµ¢¹ñ¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤¿ÂçÃ«¤ÎÂÇ·âÎý½¬¤òÀµºÂ¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤ÆÄ¯¤á¤Æ¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¾Ò²ð¡£27Æü¡¢¹ñÆâ¤Ç¤â¹¤¤µå¾ì¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¡ÊÌ¾¸Å²°»Ô¡Ë¤Ç¤Î¥Õ¥ê¡¼ÂÇ·â¤Ç28¥¹¥¤¥ó¥°Ãæ¡¢11ËÜ¤òºô±Û¤¨¡£Íâ28Æü¤âÈôµ÷Î¥160¥á¡¼¥È¥ëµé¤ÎÄ¶ÆÃÂçÃÆ¤ò´Þ¤àºô±Û¤¨9ËÜ¤òÊü¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼4ÅÙ¤ÎMVP¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¸µ¥ä¥¯¥ë¥È´ÆÆÄ¤Î¿¿ÃæËþ»á¤Ï¡Ö±ÇÁü¤Ë¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤¬¾¯Ç¯¤Î´é¤ò¤·¤Æ¡¢±ÇÁü¤ò»£¤Ã¤¿¤ê¡¢¸«¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤ò¸«¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤°¤é¤¤¤ÎÊÌ³Ê¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È´¶Ã²¤·¤¿¡£
¿¿Ãæ»á¤Î¸ÀÍÕ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿ÂÀÅÄ¤Ï¡Ö¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Á¡×¤È¥Ü¥±¤òÆþ¤ì¤¿¡£ÁêÊý¤ÎÅÄÃæÍµÆó¤Ï¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬¸À¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤¢¤³¤¬¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é¡¢¤¢¤ì¤Ï¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
3Ç¯Á°¤ÎWBC¤Ç¤Ï¡¢·è¾¡Àï¤ÎÊÆ¹ñÀï¤òÁ°¤Ë¡¢ÂçÃ«¤¬¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¡Öº£Æü¤À¤±¤Ï¡ÊÁê¼êÁª¼ê¤Ë¡Ë¤¢¤³¤¬¤ì¤ë¤Î¤Ï¤ä¤á¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¸ÝÉñ¤·¤ÆÍ¥¾¡¤·¤¿¡£ÂÀÅÄ¤Ï¤½¤Î¡È¶â¸À¡É¤ò»ý¤Á½Ð¤·¤Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¥¶¥ï¤Ä¤«¤»¤¿¡£