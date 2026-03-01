KEY TO LIT中村嶺亜、初個展4.3より開催決定！ テーマは「僕の“想創禁足域”に侵入してもらう」
KEY TO LIT中村嶺亜の初個展「REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM（リベリウム） ＠SHIBUYA」が、東京・渋谷「LAIDOUT SHIBUYA」にて4月3日より開催されることが決定。中村から喜びのコメントが到着した。ジュニアで個展を開催するのは、中村が初。
【写真】中村嶺亜、ドラマ『極道上司に愛されたら』1話先⾏上映会＆トークイベントに登場
幼少期から油絵を学び、大学でも芸術学部で油絵を専攻。ほかにも、水彩画、スプレーアート、デジタルアートなど多彩な表現で作品制作に取り組み、テレビ番組等への出演を通し、中村の芸術センスは高く評価されてきた。2025年に開催されたKEY TO LITのライブツアー『KEY TO LIT Arena Tour 2025 WAKE UP THE FOOL』では、ロゴのデザインも手掛けているほか、『プレバト!!』（TBS系）の絵画企画で作品を披露し「名人」に昇格するなど才能を発揮してきた。
そんな彼の初個展は、幼少期から長きにわたり彼の内奥で築かれてきた、いわば“想創禁足域”へのepisode0。
本展のために描き下ろされた新作はもちろんのこと、これまで描きためてきたスケートボードやスノーボード、和×サイバーパンクで織りなすキャンバス作品、『ReBELiUM』の世界観を象徴するキャラクターの立体造形まで渾身の作品の数々を展示する。中村が創り上げた“もう一つの未来”を楽しみたい。
中村は「アイドルとして輝き、デビューするというのが一つの大きな目標ですが、自分のアイドル人生において、もう一つの大きな目標が個展開催でした。その機会をいただけたというのは、素直にうれしいです」と喜びの声を届け、「今回の個展は、皆さんを僕の“想創禁足域”に招待し、侵入してもらうというのをテーマにしています」と説明。
「アーティスト、エンターテイナーとして、今の自分ができる以上のことをやろうと心掛けながら楽しい空間を作っているところです。遊び心を入れた作品も多くあるので、『こんなふうに思ったのかな』とか『こういうものが好きなのかな』とか想像しながら見ていただけたら、描き手としてこれ以上うれしいことはないです」とメッセージをおくった。
そして「これが1年早くても、遅くても違うものになる。“今の中村嶺亜”にしか作れない個展になると思いますので、楽しみにしていただきたいです」と言葉を寄せている。
チケットは、ジュニア情報局会員先行抽選受付が3月3日12時〜8日23時59分まで。一般先着発売が3月25日12時からとなる。
また、本展の開催を記念して、その世界観を深く楽しむことができるオリジナルグッズの販売を実施。グッズ販売は、個展会場内特設ストア、オンラインストアにて実施予定だ。ラインアップ等の詳細は、決定次第、公式サイトにて案内される。
「REIA NAKAMURA 1st EXHIBITION ReBELiUM ＠SHIBUYA」は、東京・渋谷「LAIDOUT SHIBUYA」にて4月3日〜19日開催。
