“一河角乃”志田こはくがTTFC『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に初登場！
本日1日、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて配信された『ゴジュウジャー補ジュウ計画』に、一河角乃／ゴジュウユニコーン役・志田こはくが初登場。新メンバーオーディションを開催して大暴れする。
【写真】笑顔がキュートすぎる“一河角乃”役の志田こはく
『ゴジュウジャー補ジュウ計画』は、『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』（2025年）のテレビシリーズ本編エピソードと連動したTTFCオリジナルのスピンオフミニドラマシリーズ。
テレビシリーズ第40話「恐怖莫大！お化け屋敷でリボンは笑う」（2025年11月30日放送）を補ジュウする第40話補ジュウ計画は「一河角乃探偵事務所 新メンバーオーディション」。
志田演じる角乃が「一河角乃探偵事務所」新メンバーオーディションプロジェクト、通称“すみプロ”の仕掛人としてやってくる。熊手真白（木村魁希）もとい【ｇ．ｙ．Ｐｏｌａｒ】を審査員に従え、角乃がオーディションで大暴れ。ほかのゴジュウジャーメンバーに「似顔絵」と「忍耐力」を試す無理難題を突きつけ、会場はまさに角乃の独壇場に！ 厳しいオーディションを勝ち抜き、角乃の“お供”に選ばれるのは一体誰だ!?
すでにテレビシリーズが終了している本作だが、『ゴジュウジャー補ジュウ計画』は下記の日程で今後も毎週1話ずつ配信。来週以降配信する回にも志田が登場する。
【『ゴジュウジャー補ジュウ計画』今後のラインナップ】
・3月8日配信 No．43 44話補ジュウ計画「目指せ真のスーパー戦隊！？入れ替わり会議室」
・3月15日配信 No．44 45話補ジュウ計画「続・入れ替わり会議室」
・3月22日配信 No．45 46話補ジュウ計画「禽次郎の留年危機」
・3月29日配信 No．46 50話補ジュウ計画「さようなら、ナンバーワン会議室」
『ゴジュウジャー補ジュウ計画』は、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて会員見放題配信中。
