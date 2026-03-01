工藤静香、大親友女優と密着スマイルにファン歓喜「しーなお神ショット」
歌手の工藤静香が2月28日までにインスタグラムを更新。人気女優との仲良し2ショットを披露すると、ファンから「うーん最高」「しーなお神ショット」といった反響が寄せられた。
【写真】工藤静香、大親友女優との仲良し2ショット
工藤が投稿したのは複数のオフショット。公開されているのは、舞台『OREGA PRESENTS 2026「NUKIDO 〜外から見るか芯から見るか〜」』に出演中の飯島直子と笑顔で密着する2ショットと、レコーディングスタジオでスキマスイッチの大橋卓弥、常田真太郎らと並んだ集合ショット。
投稿の中で工藤は、飯島との2ショットについて「なおちゃんの舞台を見に行ってきました！本当みなさん大変そうだけど面白かったよ〜」とコメント。さらにスキマスイッチが作曲を手がけた新曲のレコーディングを行ったことを明かしている。
工藤と飯島の2ショットに、ファンからは「仲良しおふたりnice」「なおちゃんとのツーショットうーん最高」「しーなお神ショット」などの声が集まっている。
■工藤静香（くどうしずか）
1970年4月14日生まれ。東京都出身。1980年代、おニャン子クラブのメンバーとして脚光を浴びると1987年にシングル「禁断のテレパシー」でソロデビュー。以降「MUGO・ん…色っぽい」「嵐の素顔」など数多くのヒット曲を発表。2000年には木村拓哉と結婚。長女・Cocomiはフルート奏者、モデル、次女・Koki,はモデル、女優として活躍している。
引用：「工藤静香」インスタグラム（@kudo_shizuka）
