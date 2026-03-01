今週のレースで競馬界を去る西園正都調教師（７０）＝栗東＝、佐々木晶三調教師（７０）＝栗東＝の引退セレモニーが３月１日、阪神競馬場の昼休みにウイナーズサークルで行われた。

西園正調教師は１９９８年に開業。１９９９年の阪神ＪＳ（ヒサコーボンバー）で重賞初勝利を挙げ、２００１年の阪神ＪＦ（タムロチェリー）でＧ１初勝利を挙げた。主な管理馬は２０１２年のマイルＣＳなどを勝ったサダムパテックや２０２４年のＪＢＣクラシックなどを制したタガノビューティー。この日は１１頭の大攻勢を予定している。

西園正都調教師「普通に今日最後だな、と考えながら来ました。家内は昨日眠れなかったらしいですけど、私が横でグーグー寝ていたので、何も感じていないんだな、と後で言っていましたね。いつも通りの感じでした。

先輩や調教師の方々が引退するのを他人事のように見てきましたが、自分がこの身になると、この競馬の世界でお世話になったんだなという気がしてきました。

（半世紀以上競馬に携わってきた）こんなに私の天性に合った仕事というか、もし生まれ変わってくることができるのであれば、騎手でありたい、調教師をやりたいなと思っています。

一番の思い出はタムロチェリーで、青森産馬として、Ｇ１を勝ったこと（２００１年阪神ＪＦ）。本当にうれしかったし、感動です。あとはロードカナロアの連勝をハクサンムーンで止めたこと（２０１３年セントウルＳ）も本当に印象に残っています。

馬券の方は少しずつ買って、皆さんの苦しみを味わおうかなと思っています。

長い間ありがとうございました。本当に皆様に感謝の気持ちでいっぱいです」