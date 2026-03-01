HYDE ¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤«¤é7¶Ê¤òÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢
HYDE¤¬¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤ò3·î11Æü¤ËÇÛ¿®¡¢5·î13Æü¤ËCD¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ç¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¡£ËÜºî¤Î¼ýÏ¿¶Ê¤«¤é¡¢Ì¤¥ª¥ó¥¨¥¢¤Î7¶Ê¤¬Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Ë¤Ï¡¢2021Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡ÖÀÅ¡×¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÉ½¸½¤·¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNOSTALGIC¡×¡¢¡ÖFINAL PIECE¡×¡¢ºÇ¿·¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ¼¹»ö -ÎÐ¤ÎËâ½÷ÊÔ-¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤òÌ³¤á¤¿Cö shu Nie feat. HYDE¡ÖMAISIE¡×¤Î¥»¥ë¥Õ¥«¥Ð¡¼¤äTOMORROW X TOGETHER¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¶Ê¡ÖSSS¡×¤ÎHYDE²Î¾§¥ô¥¡¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ê¤ÉÁ´10¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¥¢¥ë¥Ð¥àÇÛ¿®¤ËÀè¶î¤±¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¤Î½é¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ï¡¢3·î2Æü¤è¤êÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤Î³Ú¶Ê¾Ò²ð¤ò¤¼¤ÒÄ°¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
HYDE¤Ï¸½ºßÁ´¹ñ¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¥Ä¥¢¡¼¤ò¼Â»ÜÃæ¤À¡£¥Ä¥¢¡¼¤Ï3·î¤è¤ê¹áÀî¤Ë¤ÆºÆ³«¡£3·î31Æü,4·î1Æü¤Î¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¸ø±é¤¬ÆüËÜ¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢5·î25Æü¤Ë¤Ï¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜ¿Í¥í¥Ã¥¯¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ½é¤á¤Æ¥¦¥£¡¼¥ó¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¤Î¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¢£¥é¥¸¥ª½é¥ª¥ó¥¨¥¢ ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡¦3/2(·î)¡¡Date fm¡ØSOUND GENIC¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö16:00¡Á18:30)
¡¡O.A¶Ê¡ÖFADING OUT¡×
¡¦3/3(²Ð)¡¡ZIP-FM¡Øpalette¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö15:00-18:00)
¡¡O.A¶Ê¡ÖSO DREAMY¡×
¡¦3/4(¿å)¡¡FMÂçºå¡ØLOVE FLAP¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö11:30¡Á14:00)
¡¡O.A¶Ê¡ÖSMILING¡×
¡¦3/5(ÌÚ)¡¡J-WAVE¡ØTOKYO MORNING RADIO¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö6:00¡Á9:00)
¡¡O.A¶Ê¡ÖSSS -HYDE Ver.-¡×
¡¦3/5(ÌÚ)¡¡FM NORTH WAVE¡ØGOGO RADIO COMPANY¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö12:00¡Á15:30)
¡¡O.A¶Ê¡ÖTATTOO¡×
¡¦3/5(ÌÚ)¡¡FM AICHI¡ØEVENING STREET¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö17:00¡Á19:30)
¡¡O.A¶Ê¡ÖDIE HAPPILY¡×
¡¦3/9(·î)¡¡FM FUKUOKA¡ØHyper Night Program GOW!!¡Ù(ÊüÁ÷»þ´Ö16:30¡Á20:25)
¡¡O.A¶Ê¡ÖMAISIE -HYDE Ver.-¡×
◾️¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù
2026Ç¯3·î11Æü(¿å)ÇÛ¿®³«»Ï
ÇÛ¿®¥ê¥ó¥¯¡§https://hyde.lnk.to/jekyllPR
2026Ç¯5·î13Æü(¿å)CD¥ê¥ê¡¼¥¹
CD¹ØÆþ¡§https://hyde.lnk.to/jekyll_cdPR
¡ÚUNIVERSAL MUSIC STORE¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD¡Ü¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡Ü¥°¥Ã¥º)¡Û
PDCV-1251 / 14,850±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨´°Á´¿ôÎÌ¸ÂÄê / LP¥µ¥¤¥ºÆÃÊÌBOX
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¢þ¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡§LP¥µ¥¤¥º
¢þ¥°¥Ã¥º¡§¥¢¥¯¥ê¥ë¥Ñ¥Í¥ë4Ëç¥»¥Ã¥È
¡Ú½é²ó¸ÂÄêÈ×(CD¡ÜBlu-ray¡ÜM¡çCARD)¡Û
UICV-9345 / 6,490±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢þBlu-ray / M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¼ýÏ¿±ÇÁü
¡¦CD¼ýÏ¿³Ú¶Ê Á´10¶Ê¤ÎMusic Video
¡¦Special Movie
¢¨M¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ½é²ó¥¢¥¯¥»¥¹´ü´Ö¡§2026Ç¯5·î12Æü¡Á2028Ç¯5·î12Æü
¢¨Blu-ray¤ÈM¡çCARD (¥¨¥à¥«¡¼¥É) ¤Î¼ýÏ¿±ÇÁü¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤Ç¤¹¡£
¡ÚÄÌ¾ïÈ×(CD)¡Û
UICV-1120 / 3,300±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢þCD¡§12Ñ¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¥±¡¼¥¹»ÅÍÍ
¢§¼ýÏ¿³Ú¶Ê ¢¨Á´·ÁÂÖ¶¦ÄÌ
01.DIE HAPPILY
02.SSS -HYDE Ver.-
03.MAISIE -HYDE Ver.-
04.FINAL PIECE
05.SO DREAMY
06.THE ABYSS
07.TATTOO
08.NOSTALGIC
09.SMILING
10.FADING OUT
¡üÁ´·ÁÂÖ½é²ó¥×¥ì¥¹ÉõÆþÆÃÅµ
¥·¥ó¥°¥ë¡õ¥¢¥ë¥Ð¥àÏ¢Æ°±þÊçÃêÁª¡íMONSTERS CHANCE¡É±þÊç¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡¡¡¡
¢¨¥Ë¥å¡¼¥·¥ó¥°¥ë¡ÖTHE ABYSS¡×¤È¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØJEKYLL¡Ù¤Î¾¦ÉÊ¤ËÉõÆþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥ê¥¢¥ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¢Æ°±þÊçÃêÁªÆÃÅµ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¸åÆüÈ¯É½¡£
¡üCD¥·¥ç¥Ã¥×ÊÌ¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ
¡¦VAMPROSE STORE¡§¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë
¡¦Amazon¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥±
¡¦³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦HMV¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(HMV¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦UNIVERSAL MUSIC STORE¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(UM¥¹¥È¥¢¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¡¦¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¡§A2¥Ý¥¹¥¿¡¼(¤½¤ÎÂ¾CD¥·¥ç¥Ã¥×¸ÂÄê³¨ÊÁ)
¢£¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL¡ä
1·î17Æü(ÅÚ)¡¡Ê¡Åç¡¦¤±¤ó¤·¤ó·´»³Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼ (·´»³»ÔÌ±Ê¸²½¥»¥ó¥¿¡¼) Âç¥Û¡¼¥ë
1·î18Æü(Æü)¡¡µÜ¾ë¡¦Åìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¥Û¡¼¥ëµÜ¾ë
1·î20Æü(²Ð)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î21Æü(¿å)¡¡Âçºå¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë
1·î23Æü(¶â)¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦»¥ËÚÊ¸²½·Ý½Ñ·à¾ì hitaru
1·î25Æü(Æü)¡¡ºë¶Ì¡¦ÂçµÜ¥½¥Ë¥Ã¥¯¥·¥Æ¥£ Âç¥Û¡¼¥ë
1·î29Æü(ÌÚ)¡¡Åìµþ¡¦Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼(ÍÌÀ)
3·î01Æü(Æü)¡¡¹áÀî¡¦¥ì¥¯¥¶¥à¥Û¡¼¥ë (¹áÀî¸©¸©⺠¥Û¡¼¥ë)
3·î13Æü(¶â)¡¡¹Åç¡¦¹Åç¾åÌî³Ø±à¥Û¡¼¥ë
3·î14Æü(ÅÚ)¡¡»³¸ý¡¦»³¸ýKDDI°Ý¿·¥Û¡¼¥ë
3·î21Æü(ÅÚ)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î22Æü(Æü)¡¡°¦ÃÎ¡¦°¦ÃÎ¸©·Ý½Ñ·à¾ì Âç¥Û¡¼¥ë
3·î24Æü(²Ð)¡¡Ê¡²¬¡¦Ê¡²¬¥µ¥ó¥Ñ¥ì¥¹
3·î31Æü(²Ð)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
4·î01Æü(¿å)¡¡¿ÀÆàÀî¡¦¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM
◾️¡ãHYDE Orchestra Tour 2026 JEKYLL in Wien¡ä
5·î25Æü(·î)¡¡Wiener Konzerthaus , Großer Saal
¥Ä¥¢¡¼ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.hyde.com/pages/jekyll2026
