春です。暖かくなってくるとアウトドアの季節です。とは言え、夜はまだ寒いのでテントで一晩過ごす時は防寒対策が必要です。キャンプと言えばたき火。昼から夕方はバーベキュー、夜は語らいの場として、たき火は重要です。しかし、春先は枯れ草、乾燥した落ち葉などから、引き続き山火事のピークです。今回は春キャンプの注意点です。

必ず火の近くに誰かいること 消火用水も準備

前回までの「山火事」のシリーズで記しましたが、冬～春は山火事のピークの季節です。キャンプで火を扱う時は、火の近くに必ず誰かを「火の当番」として配置しましょう。

外遊び、食料の調達、調理の準備、テント張りなど、楽しいこと・やらなければならないことは沢山あります。どれもアウトドアの「醍醐味」ですが、火を起こしたら「火の当番」を置いてください。たき火を放置するのは危険です。そして、消火用水をそばに置いてください。万が一の時は、初期消火です。

禁止されている場所では直火禁止

河原などで周りに燃えるものが無い場所では、そこにある石を組みあげて炉にしてたき火をすることもあります。たき火での料理は火の調節が難しいのですが、その料理の味わいは格別です。焼きすぎやお焦げも、キャンプ料理での味の一つです。

しかし、キャンプ場などでは「直火禁止」になっているケースもあります。芝生などへの引火の可能性、地面や芝、周囲へのダメージがその理由です。また、火床の後始末をしないなどの理由もあります。

たき火台 たき火三脚 コンロ たき火シート

直火禁止の場所では「たき火台」「たき火台シート」を使いましょう。バーベキューはコンロを使います。コンロの方がたき火より火力の調整が楽です。また、たき火三脚も便利です。

風が強い日はやらない

風が強い日はたき火は控えます。飛び火による引火が心配されます。またお湯を沸かすだけ、温めるだけならば、ガスボンベによる、バーナーやカセットコンロがお勧めです。バーナーとカセットコンロは、それぞれ長所・短所があります。使用目的を考えて選び、使ってください。

◇

被災地取材やNPO研究員の立場などから学んだ防災の知識や知恵を、コラム形式でつづります。

■五十嵐 信裕

東京都出身。1990年メ～テレ入社、東日本大震災では被災地でANN現地デスクを経験。報道局防災担当部長や防災特番『池上彰と考える！巨大自然災害から命を守れ』プロデューサーなどを経て、現ニュースデスク。防災関係のNPOの特別研究員や愛知県防災減災カレッジのメディア講座講師も務め、防災・減災報道のあり方について取材と発信を続ける。日本災害情報学会・会員 防災士。