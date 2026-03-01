Janne Da ArcおよびAcid Black Cherryを愛するバンドマンが、リスペクトを込めたトークイベント＜ABC & Janne Respect Talk session 〜愛の調べ〜＞を開催することが発表となった。開催日はJanne Da Arc結成30回目の記念日である2026年5月9日。場所は東京・新宿ロフトプラスワンだ。

参加アーティストは、夕霧 (DaizyStripper / Vo)、I’LL (FEST VAINQUEUR / G)、ヒィロ (ex.ν[NEU] / B)、彩雨 (摩天楼オペラ / Key)、遠海准司 (己龍 / Dr)といった5名。いずれも2024年および2025年に実施されたリスペクトカバーライブにも出演した面々だ。

トークイベント当日は、Janne Da ArcとAcid Black Cherryを愛するメンバーがその魅力を約90分にわたって語り尽くすほか、各パートごとのメンバーへの愛や、どのような点にリスペクトを感じているのかが語られるとのこと。

なお、本公演の告知ポスターはJanne Da Arcの『EDEN〜君がいない〜』リリース当時のポスターデザインをオマージュしたもの。細部に至るまで“愛”が表れている。

■＜ABC & Janne Respect Talk session 〜愛の調べ〜＞

5月9日(土) 東京・新宿ロフトプラスワン

open12:00 / start12:30

出演：

夕霧 (DaizyStripper & yasu愛)

I’ll (FEST VAINQUEUR & you愛)

ヒィロ (ex.ν[NEU] & ka-yu愛)

彩雨 (摩天楼オペラ & kiyo愛)

遠海准司 (己龍 & shuji愛)

▼チケット

前売り￥3,000＋Drink代

当日￥3,500＋Drink代

https://tiget.net/events/469074

一般発売(先着)：3/15(日)12:00〜

※先行で売り切れた場合は当日券の販売はおこないません

【先行チケット(抽選)】

受付期間：3/1(日)12:00〜3/8(日)23:59

