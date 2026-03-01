ＴＢＳの江藤愛アナウンサーが、後輩アナと「パン活」を楽しむプライベートショットを公開した。

江藤アナは２８日までに、自身のインスタグラムを更新。「先月 皆川アナと、今年のパン活はじめ ５回目の今回は、パパａｎｄ娘ちゃんも来てくれて、私の誕生日をお祝いしてくれました 優しい」と記し、同局系情報番組「ひるおび！」（月〜金曜・午前１０時２５分）で共演する同局・皆川玲奈アナと２４年に生まれた皆川アナの長女らとのほほえましい写真をアップ。

「２人とも最終的に６個のパンを買ったのに、この１枚目の写真で皆川ちゃんはすでに６個、私はまだ１個しか選べていません 皆川”ママ”のテキパキ頼もしさが伝わり、パパが沢山写真を撮ってくれたので、２人のいつものパン活の様子がわかる、お気に入りの一枚です 人気のパン屋さんなのでオープン前の９：４５に待ち合わせして大正解 いつも完璧な計画ありがとう 笑」とつづった。

この投稿には、「戦略的パン活 楽しくて美味しそうです」「楽しそうな感じが伝わってくるね」「ひるおびコンビめちゃ仲良しで可愛い」などのコメントが寄せられた。