安住紳一郎アナが体調不良 年末年始「本当に本当にお忙しかった」…『Nキャス』『日曜天国』の2番組を欠席
TBSの安住紳一郎アナウンサーが、3月1日放送の同局ラジオ『安住紳一郎の日曜天国』（毎週日曜 前10：00）を休演した。
【画像】生放送中に…安住アナから“注意”を受けた後輩アナ（写真右）
アシスタントを務める中澤有美子アナが「安住さんは体調不良のためお休みです
。安住紳一郎さん、体調不良でお休みをいただいております」と説明。
さらに「年末年始からミラノ・コルティナオリンピック、そして各地、新潟などへの出張とか、本当に本当にお忙しかったですし、ゆっくり休んでほしいと思いますね」と伝え、「皆さんもご心配かと思いますが、ご一緒に番組のお留守を守っていきましょう」と呼びかけた。
安住アナは、前夜のテレビ『情報7daysニュースキャスター』（毎週土曜 後10：00）も休んでいた。
