第41回三浦国際市民マラソン（スポニチ主催）は1日、神奈川・三浦海岸交差点前を発着点に1万3529人がエントリーして行われた。

国内唯一のホノルルマラソン姉妹レースで、ハーフマラソン女子は沼田実菜（17＝白鵬女子高3年）が1時間17分28秒で初優勝した。

早春の風物詩として知られる大会に名を刻んだ。昨年は5キロの部に出場して3位。最終学年となった今回はハーフマラソンに挑んでトップでゴールを切った。

「アップダウンがあってキツかったが、高校最後のレースで優勝できて凄くうれしい」と振り返った。「前半は余裕を持ってゆっくり入って、後半10キロからペースを上げる」というプランを実行。その言葉通り、後半10キロ付近で高校のチームメートを引き離し、有終の美を飾った。

逗子市池子小4年で陸上を始めた。その理由は「体力テストの20メートルシャトルランで学年一番になったから」。その後は陸上の強豪・白鵬女子で実力を伸ばしてきた。

一方、プライベートでは「手芸が趣味」という17歳。特技を伸ばすため4月から大阪芸大に進むことを決めた。同大には陸上部もあることから「手芸の勉強もできるし、陸上部で駅伝も走れるので進路に決めました」と言う。今後も学業と競技を両立させ、充実の大学生活を送る。