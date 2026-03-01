立てたままで荷物の出し入れ簡単！“フロントオープン”キャリーケース6選【趣味と遊びの“新定番”】

【趣味と遊びの“新定番”】

旅の荷物出しや場所取りのストレス。その最適解こそ「フロントオープン」のキャリーケース。立ったまま使える機動力は、現代の旅に必須の条件だ。機能美と合理性を極めた、2026年の新スタンダードを厳選して紹介。

＊ ＊ ＊

旅先のホテル、部屋の中。荷物を広げようと思ったら、床にスペースがない…。多くの人が、そんな経験をしているだろう。従来のキャリーケースは中央から分かれる「観音開き」型。慣れ親しんだ形だが、開いた時に2倍の床面積が必要がになる。そこで、増えているのが「フロントオープン」型だ。

最大の利点は、本体を立てたまま、最小限の場所で即座に中身へアクセスできる“機動力”。「あれ出したい！」と思って、広げる場所を探す苦労とはもう無縁。しかも、従来通りの「観音開き」にも対応するハイブリッド構造が多いので、荷詰めはガバッと、移動中はサッとできるのだ。空港やラウンジでPCを瞬時に取り出せること。これは現代人にとってもはや必須のスペックなのだ。

最近ではサイズやデザインの幅も広がっており、自分の服装やスタイルに合わせて選べる楽しみもある。さらに、技術の進化で耐久性も折り紙付き。今、旅の相棒を選ぶなら間違いなく「フロントオープン」が正解だ。

スタイリスト

宇田川雄一さん

ファッション＆モノ情報誌で活躍するスタイリスト。姉妹サイトでのバッグ連載を5年担当し、鞄に精通。ビジネスからアウトドア、インテリアまで守備範囲は広い。

＜ライフスタイル編＞

旅行カバン

1. 90年代RV車の面影を纏う現代的な出張スタイル

プロテカ

「ポケットライナー2 カントリーエディション」（7万7000円）

RV車風のバイカラーは、カジュアルな仕事服にも絶妙な遊び心を与えてくれます。便利なキャスターストッパーや、人間工学に基づいた握りやすいハンドル設計は流石の一言（宇田川さん）

90年代RV車を彷彿とさせるレトロ配色だが、中身は出張もこなすビジネス仕様。静かで滑らかな走行や、機能性に優れた使い勝手も魅力。現代のワークスタイルにマッチする限定モデル。サイズ：H54×W36×D25cm、重さ3.6kg、容量37L

▲機内持ち込み可能でPCが入る前ポケットを装備。ラウンジや座席でも本体を広げずに、スマートに仕事道具を取り出せる

2. 予定外の荷物も包容できる変幻自在な収納

エース

「トレリスZ」（3万6300円）

隅まで使える角型フォルムは収納効率が抜群。障子由来のリブで強度と大容量を両立しています。また、約8Lも拡張でき、荷物が増えた帰り道も柔軟に対応してくれます（宇田川さん）

障子から着想を得たリブで強度を確保。荷物量に応じマチ幅を拡張できるエキスパンダブル機能を搭載し、旅先の増減へ柔軟に対応。機内持込サイズで最大49Lを実現した実力派。サイズ：H52×W38×D25（29）cm、重さ3.3kg、容量41（49）L

※（）内はエキスパンダブル機能拡張時

▲仕分け収納を備え、狭所でも直立で開閉できる縦開き仕様。側面フックは荷物掛けに加え、横置き時の底足機能も兼備。転倒を防ぎ安定性を確保する実用設計

3. 強靭で超軽量なマグネシウム合金製！

ホワイタージュ

「AUORBE Suitcase Flexbox」（6万3800円）

ブランド初のモデルながら完成度の高さは圧巻。特筆すべきはサスペンションの快適性。路面の凹凸を吸収する滑らかな走行。機内持ち込みサイズでも、高級感があるのが魅力です（宇田川さん）

堅牢なラッチフレームにマグネシウム合金を採用することで3.8kgの軽さを実現。タフさと軽快さを高次元で両立させた傑作モデル。4月発売予定。サイズ：約H54×W36×D25cm、重さ約3.8kg、容量35L

▲縦開きの前ポケットはメイン収納へもダイレクトにアクセス可能。整理も自在な仕分けに優れた設計

▲ワンタッチで素早く開くラッチ式。仕切りポケットは着脱可能

4. 旅先で“棚”にもなる！ 収納を制する可変の妙

マスターピース

「TROLLEY」（6万4900円）

通常の約3倍の強度を誇るYKK製ファスナーにより強度を向上。対穿刺性に優れ、こじ開けに強いので海外でも安心です。3段階で調節可能なキャリーバーも見逃せません（宇田川さん）

人気シリーズが3年ぶりに刷新。ポリカーボネート混合樹脂にシボ加工とリブを施した堅牢なボディも健在。静音性に優れる大型4輪やストッパーを装備し、走行も滑らかで快適。サイズ：H55×W35×D24cm、重さ約3.5kg、容量:34L

▲PC収納対応の前ポケットが、オンとオフを区分け。ガーメント機能を備える中仕切りは、旅先で即座に壁掛け収納棚になる合理的設計

5. 男心に刺さる！ “サンドマット” な無骨さ

ブリーフィング

「H-60T SD」（8万5800円）

車の荷台などへの積み下ろしに便利なハンドルを、トップとサイドに搭載。USBポート付きTSAロックを採用しているので、内部でバッテリーを繋げばスマホの充電も可能です（宇田川さん）

操作性に定評ある“SDシリーズ”が進化。傷が目立ちにくい砂目調マットボディが特徴。悪路でも走行が滑らかな口径60mmの大型静音キャスターなど、実用性に富んだ設計が光る。サイズ：H68×W39×D30cm、重量4.2kg、容量60L

▲調節テープ付きの前蓋は、狭所でも開き具合を自在に変えられ出し入れしやすい設計。メッシュ収納や壁掛け仕切りなど、利便性が抜群

6. 美と耐久性を追求した建築的な八角形

モノリス

「SUITCASE PRO OCTA 90」（10万4500円）

耐久性と機能性、そしてデザイン性のバランスがまさに完璧な一品。内装の自由度が極めて高く、ビジネスからスポーツ、長期トラベルまで、あらゆるギアを快適に運べる懐の深さが魅力です（宇田川さん）

合理性、機能性、耐久性に優れた傑作に待望の90Lが登場。アイコンの八角形ボディは美観だけでなく強度も両立。静音設計のホイール、7段階調節ハンドルなど細部までこだわった一台。サイズ：H75×W44×D33cm、重さ約5.5kg、容量:90L

▲外側ファスナーを開けば、視認性に優れるメッシュ製のオーガナイザー。細かなギアも整然と収納

▲中央ファスナーで開く通常の2気室に加え、仕切りをストラップでまとめれば深さのある1気室に早変わり

※2026年2月6日発売「GoodsPress」3月号P50-51ページの記事をもとに構成しています

＜取材・文／GoodsPress編集部＞

