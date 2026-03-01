犬が病気になってしまう『絶対NG行為』５選

犬の病気はさまざまな原因が考えられます。そのうちの1つに、生活習慣が影響していることも珍しくありません。愛犬が病気を発症するリスクを少しでも下げるために、犬が病気になってしまう絶対NG行為をチェックしましょう。

1.人間の食べ物を与え過ぎてしまう

可愛い愛犬に美味しいものを……と、つい私たち飼い主が食べているものを与えたくなる気持ちはよくわかります。しかし、人間の食べ物は、犬用フードに比べてカロリーが高かったり、塩分や糖質が多く含まれているものが多いです。

したがって、与え過ぎてしまうと肥満になったり、栄養バランスが崩れて体調を崩してしまったりと病気の原因になるので気をつけましょう。

2.犬の過ごす環境を清掃・整理整頓しない

愛犬が過ごす環境は、なるべく清潔で片付いた状態を維持しておくのが理想です。なぜならば、整理整頓しなければ床に転がっているものを口に入れて誤飲事故につながったり、汚れた環境では衛生的に健康に悪影響を及ぼしかねません。

愛犬が健康に、そして安全に過ごすためにも、愛犬が過ごすスペースは常にきれいな状態を維持することを心がけましょう。

3.コミュニケーションを十分に取らず放置する

愛犬とふれあう時間は、愛犬との愛情を育む時間であると同時に、コミュニケーションを通して愛犬の状態をチェックする意味も含まれています。

スキンシップの最中に「あれ？様子がおかしい」「ここに見慣れないシコリがある」など、愛犬の異変に気付きやすくなり、病気の早期発見につながるからです。

しかし、コミュニケーションを十分に取らず放置していると、こうした病気の前兆を見逃してしまい、遅れて発見されるケースがあります。病気を予防、あるいは早期発見するためにも、コミュニケーションをとる時間を十分に作りましょう。

4.散歩に連れて行かない、自力で歩かせない

「今日は疲れたから」と散歩に連れて行かない日が増えると、犬は運動不足に陥ってしまいます。また、散歩が嫌いだからと自力で歩かせず、抱っこで散歩を終えてしまうのも運動不足の原因になりがちです。

運動不足は肥満の原因になったり、筋力低下など、さまざまなリスクを招きます。ストレスを解消する手立てを奪ってしまう恐れもあるので、毎日散歩へ連れて行き、十分に体を動かす時間を作りましょう。

5.犬の近くで喫煙する

飼い主が喫煙者の場合、犬の近くで喫煙することは控えてください。犬も受動喫煙による肺ガンなどの呼吸器系のガンの発症リスクが上がるからです。

また、タバコを吸った後も、45分ほどは呼気から有害物質が排出され続けているという研究データもあります。したがって、屋外でタバコを吸った後は30～40分ほど経ってから愛犬とふれあうことをオススメします。

愛犬が病気にならないために飼い主が取り組むべき習慣

愛犬が病気にならないためには、犬にとって健康的でストレスのない生活習慣を意識することがとても重要です。

毎日十分な散歩を行う 遊びやスキンシップを通して健康チェックをする 適切なフードと量を与える 毎日歯磨きやブラッシングを行う 犬が過ごすスペースは整理整頓して誤飲事故などを防ぐ 愛犬の寝床は掃除して常に清潔な状態を維持する 愛犬の近くで喫煙せず、屋外の喫煙所などで済ませる

他にもストレスを溜めないために、生活環境を安心して過ごせるように整えたり、犬のボディランゲージを理解して対応できるように努めるなど、犬が「飼い主さんと一緒ならば安心」と思えるような飼い方を心がけましょう。

まとめ

いかがでしたか。犬が病気になってしまう原因はさまざまですが、飼い主の生活習慣が原因を作ってしまうことも稀にあります。愛犬が長く健康で過ごせるように、病気の原因になりうる生活習慣は早めに改善しましょう。

(獣医師監修：葛野宗)