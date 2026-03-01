日本航空（JAL）は、「シングルモルト嘉之助 JAL EXCLUSIVE DuMOL CASK FINISH」を3月1日から販売する。

JALでは、日本各地に点在するクラフト蒸溜所でつくられる「ジャパニーズクラフトウイスキー」を販売し、その体験をきっかけに日本各地に足を運んでもらい、移動を通じた関係・つながりの創造を目指す取り組みを行っている。

「シングルモルト嘉之助 JAL EXCLUSIVE DuMOL CASK FINISH」は、ジャパニーズクラフトウイスキー「シングルモルト嘉之助」を、カリフォルニア州ソノマのワイナリー「DuMOL」から調達したピノ・ノワール樽を使用し、カスクフィニッシュした一本。

国際線ファーストクラス・ビジネスクラス利用者に事前オーダーサービス、国際線・国内線の「おうちで機内販売」で取り扱う。購入者には、嘉之助蒸溜所で利用できる「蒸溜所ツアー 試飲1杯無料サービス券」をプレゼントする。

価格は「おうちで機内販売」では29,700円（税込）、事前オーダーサービスでは27,000円（免税）。販売期間は3月1日から4月30日（出発便）までで、1搭乗につき2本まで購入できる。

また、羽田空港と成田空港の国際線「JALファーストクラスラウンジ」内の「JAL's SALON」でも提供する。