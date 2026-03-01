【うお座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなたがいるだけで、周りまでキラキラと輝くような時期です。いいことが次々と巡ってきて、笑顔の時間が増えるからかもしれません。遠慮せずに、自分が主役だと思って行動してみましょう。
思わぬ相手から欲しかったものをプレゼントされたり、くじ運に恵まれたりすることもありそうです。
仕事面では、最初は「どう組み立てていくべきか」で迷うかもしれませんが、実際に動かしながら進めていくことで、自然と最適な形にたどり着けるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
引き寄せる力を高め、ラッキーな出来事を増やしたいときには“火のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「イチゴのヨーグルト」です。赤くて先がとがったイチゴには火のパワーが、白くてツヤのあるヨーグルトには金のパワーが宿ります。
この2つを合わせることで、火の勢いと金の輝きがバランスよく働き、運気を軽やかに引き上げてくれます。丸い器に盛りつけると、金のパワーがより高まり、明るい出来事を引き寄せる後押しになります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）＜全体運＞
あなたがいるだけで、周りまでキラキラと輝くような時期です。いいことが次々と巡ってきて、笑顔の時間が増えるからかもしれません。遠慮せずに、自分が主役だと思って行動してみましょう。
仕事面では、最初は「どう組み立てていくべきか」で迷うかもしれませんが、実際に動かしながら進めていくことで、自然と最適な形にたどり着けるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
引き寄せる力を高め、ラッキーな出来事を増やしたいときには“火のパワー”と“金のパワー”を使います。おすすめは「イチゴのヨーグルト」です。赤くて先がとがったイチゴには火のパワーが、白くてツヤのあるヨーグルトには金のパワーが宿ります。
この2つを合わせることで、火の勢いと金の輝きがバランスよく働き、運気を軽やかに引き上げてくれます。丸い器に盛りつけると、金のパワーがより高まり、明るい出来事を引き寄せる後押しになります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)