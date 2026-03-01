「食・街・酒・旅」を愛するおとなのための情報誌、『おとなの週末』が自信を持っておすすめする旅の体験をご紹介します。今回は、富山・富士の手工芸品店『林ショップ』です。

民藝をベースに手繰り寄せられたモノたちの宝箱

祖母が好きだった民藝などに囲まれて育ったという店主の林さん。

歴史ある「きくち民芸店」の跡地で、その思いを受け継ぐ形で『林ショップ』をスタートして15年。店には「自分が良いと思えるもの」を置く。

『林ショップ』近畿・山陽地方から集められたガラス器も多数

民藝のスピリットを背景にしながら、そこに広がるのは軽やかで自由な世界だ。

『林ショップ』店主 林悠介さん

店主：林悠介さん「時には作家と一緒にここだけの作品を作っています」

『林ショップ』落ち着いた雰囲気の店内

城址公園前『林ショップ』

［店名］『林ショップ』

［住所］富山県富山市総曲輪2-7-12

［電話］076-424-5330

［営業時間］10時〜18時

［休日］水、日

［交通］富山地鉄バス「総曲輪」下車徒歩約5分

撮影／松田麻樹、取材／岡本ジュン

※写真や情報は当時の内容ですので、最新の情報とは異なる可能性があります。必ず事前にご確認の上ご利用ください。

※画像ギャラリーでは、ペルーの木彫り人形の画像をご覧いただけます

※月刊情報誌『おとなの週末』2025年11月号発売時点の情報です。

2025年11月号

【画像】ペルーの木彫り人形に家具工房の椅子 さまざまな手工芸品が揃う（7枚）