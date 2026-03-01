「目力しぬ」岩田剛典、バンダナ＆カラコン姿に「ビジュ100点」「最強神コンビ」ØMIとのツーショットも
三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典さんは2月28日、自身のInstagramを更新。バンダナを頭に巻いた自撮りショットやØMIとのツーショットを披露しました。
【写真】岩田剛典、バンダナ＆カラコン姿！
「バンダナは反則なんよ〜」岩田さんは、黒いバンダナを頭に巻き、腕をむき出しにした衣装の自撮りショットやØMIさんと仲良くドリンクを飲むツーショットなど、9枚の写真を投稿しています。
コメントでは「バンダナ良過ぎる」「バンダナは反則なんよ〜」「格好よー！！！」「目力しぬ」「がんちゃんの肩…」「ビジュ100点」などの声のほか、「さいこぉーに大好きなコンビ」「本当仲良しだよね」「臣岩ショットはやばい」「最強神コンビ」と、ØMIさんとのツーショットへの声も寄せられています。
初のアジアツアー、国内公演を完走！2月22日に初のアジアツアー「Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”」の三重公演を開催し、国内4都市7公演のアリーナツアーを完走した岩田さん。自身のInstagramではライブのオフショットを多数公開しています。今後は3月1日のバンコク公演を皮切りに海外公演がスタート。アジア各国でのオフショットの投稿も楽しみですね！(文:福島 ゆき)
