【みずがめ座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
日々の出来事にも意味や学びを見つけられる時期です。1つ気付くたびに成長が実感でき、やりたいことも次々と浮かんでくるでしょう。
ただ、勢いのままに「全部やってみよう」と広げすぎると、時間もお金も追いつかなくなってしまいます。今の自分に本当に必要かどうかを見極めてから動くことで、満足度の高い選択ができます。
仕事面では気持ちが前のめりになりやすく、判断を急いでしまう傾向が強まるため、決断の前に一度シミュレーションをしておくと、後悔のない形に整えられるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
ポジティブに成功力をつけたいときには“木のパワー”を使います。おすすめは「マリネ」です。酸味のしっかりしたマリネは、木のパワーが真っすぐに働き、気持ちを前向きに整えてくれます。
旬の玉ねぎを薄くスライスし、サーモンのお刺身にレモン汁とオリーブオイルを合わせれば、簡単にフレッシュなマリネができ上がります。
お好みで塩・こしょうや少しの砂糖を加えると、味に奥行きが出て、木のパワーが爽やかに広がります。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
