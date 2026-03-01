FC東京に痛手。副キャプテンの27歳MFが右ハムストリング肉離れと診断。加療期間は公表されず
FC東京は３月１日、高宇洋の負傷を発表した。
クラブの公式サイトによると、27歳のMFは２月14日に開催されたJ１百年構想リーグの地域リーグラウンド第２節の浦和レッズ戦（１−１／５PK３）で負傷。68分に途中交代していたなか、チームドクターの診察の結果、右ハムストリング肉離れと診断された。なお、加療期間は公表されていない。
2024シーズンはキャプテンを務め、25シーズンからは副キャプテンを務める高は、リーグ開幕戦では先発フル出場していたものの、今季２試合目で思わぬアクシデントに見舞われてしまった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
