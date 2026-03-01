【やぎ座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
「いつかやろう」と思っていたことは、早い時期に取りかかると勢いがつき、そのままスムーズに進められそうです。
特に、落ち着ける場所を整えることは、あなたの活躍をしっかり支えてくれるはず。寝心地のいい寝具を用意するなど、リラックスできる空間づくりを意識してみるのもよさそうです。
仕事面ではゆっくりとした進行ではありますが、あなたのセンスを存分に盛り込みながら、納得のいく形に仕上げていきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
片付け上手になるには“金のパワー”を使います。金属を磨き上げてピカピカにするように、余分なものをそぎ落とし、必要なものだけを美しく整えるエネルギーです。
おすすめは「モッツァレラチーズ」です。白くて丸い姿形は、金のパワーを象徴しています。トマトと合わせてオリーブオイルをかけ、ツヤを出すように仕上げれば、さらに金のパワーがアップします。
蜂蜜をかけるのもおすすめです。まろやかな甘みが加わり、デザートのようにいただけます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）＜全体運＞
