「亡国顔」だと思う50代男性俳優ランキング！ 2位「藤木直人」を10票差で抑えた1位は？
透明感のある表情に、ふとしたときに垣間見える儚げな印象。「亡国顔」は守りたくなるような危うさと、中世的な色気を兼ね備えた独特な魅力を持っています。
All About ニュース編集部は1月9〜10日の期間、全国10〜60代の男女300人を対象に「〇〇顔×50代俳優」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「亡国顔だと思う50代男性俳優」ランキングを紹介します！
2位にランクインしたのは、藤木直人さんです。1995年に映画『花より男子』で俳優デビューすると、月9ドラマ『ラブ・レボリューション』（フジテレビ系／2001年）で演じたテレビ局の政治記者役でブレーク。ラブコメからサスペンス、時代劇まで幅広い役柄をこなします。
また、音楽活動では1999年にメジャーデビューし、日本武道館単独公演やワールドツアーなど250本以上のライブを実施。8月8日からは自身初となるビルボードライブ・ツアーが開催されます。
回答者からは「50代とは思えないほど若々しい顔立ち。どこか子どもっぽさを残す笑顔は亡国顔だなと思います」（40代男性／三重県）、「ドラマでそのような役をキャスティングするなら、彼が良いかなと思ったので」（50代女性／奈良県）、「中性的で、女性の気持ちをわきまえていそう」（50代男性／愛知県）といったコメントが寄せられています。
1位にランクインしたのは、及川光博さんです。1996年にアーティストとしてデビューすると、王子様キャラでブレーク。1998年に俳優活動を開始し、ドラマ『半沢直樹』（TBS系）シリーズや『相棒』（テレビ朝日系）シリーズなど、ヒット作品にコンスタントに出演しています。
2025年秋ドラマ『ぼくたちん家』（日本テレビ系）では、21年ぶりとなる連ドラ主演に。不器用で情に厚いゲイ・玄一役がハマり役となりました。
回答コメントでは「女性的な顔立ち雰囲気がある」（30代女性／宮城県）、「中性的な魅力がありかっこいいから」（30代女性／石川県）、「美しさが中性的で儚く、どこか影のあるミステリアスな雰囲気が、守ってあげたいと思わせる」（60代男性／大阪府）などの声が集まりました。
