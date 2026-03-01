【いて座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
あなたが取り組むべきことに、有力な協力者が集まりやすい時期です。逆に、なかなか協力者が集まらなかったり、情報が入りづらいと感じたりするものは、まだタイミングが来ていないのかもしれません。
そんなときは、もう少し準備期間を取ってみるとよさそうです。焦りがあると語気が強くなりがちなので、特に月初は意識して穏やかに過ごしましょう。
仕事面ではライフワークバランスを大切に。自分のための時間をしっかり確保することが、仕事での活力につながります。
＜開運もぐもぐ＞
有力な協力者を集めたいときには“木のパワー”を使います。おすすめは、旬の「デコポン」です。皮をむいてそのままいただけば、木のパワーをストレートに取り入れられます。フルーツサラダにして爽やかな酸味と甘み、そして鮮やかな彩りを楽しむのもよいでしょう。
デコポンのフレッシュな香りは気持ちを明るく整え、良縁や協力者とのつながりを自然と引き寄せてくれます。さらに、太陽の光をたっぷり浴びて育った果実ならではの生命力が、あなたの魅力を格段にアップしてくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）＜全体運＞
あなたが取り組むべきことに、有力な協力者が集まりやすい時期です。逆に、なかなか協力者が集まらなかったり、情報が入りづらいと感じたりするものは、まだタイミングが来ていないのかもしれません。
仕事面ではライフワークバランスを大切に。自分のための時間をしっかり確保することが、仕事での活力につながります。
＜開運もぐもぐ＞
有力な協力者を集めたいときには“木のパワー”を使います。おすすめは、旬の「デコポン」です。皮をむいてそのままいただけば、木のパワーをストレートに取り入れられます。フルーツサラダにして爽やかな酸味と甘み、そして鮮やかな彩りを楽しむのもよいでしょう。
デコポンのフレッシュな香りは気持ちを明るく整え、良縁や協力者とのつながりを自然と引き寄せてくれます。さらに、太陽の光をたっぷり浴びて育った果実ならではの生命力が、あなたの魅力を格段にアップしてくれます。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)