【さそり座】2026年3月の運勢！ 生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」
気学風水鑑定家・生田目浩美.の「もぐもぐ開運占い」。2026年3月の運勢を西洋占星術と食風水から占います。星の導きを知り、今月のラッキーフードをもぐもぐ食べて幸運を引き寄せて。
人の意見に流されやすく、「どうしたら自分のよさを出せるのか」を考える時間が増えそうです。少し引きずっていた悩みに解決の糸口が見つかり、気持ちが楽になると同時に、進むべき方向もはっきりしてきそうです。迷いはやがて気付きに変わり、そこからはスムーズに前進していけるでしょう。
仕事面ではスケジュールのズレに注意を。曜日と日付の食い違いや時間の勘違いがないよう、いつもより丁寧に確認しておきましょう。
＜開運もぐもぐ＞
人の意見に流されず、自分の軸をしっかり持つには“金のパワー”を使います。おすすめは、ニンニクをたっぷり使った「ペペロンチーノ」です。白くてツヤがあり、辛味を持つニンニクは、金のパワーの特徴がぎゅっと詰まった食材です。
そしてパスタには長さがあるので、人と人をつなぐようにコミュニケーションの流れを整えてくれます。自分の意見を軸にしながら、周囲とうまく調和していく力を高めてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)
さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）＜全体運＞
人の意見に流されやすく、「どうしたら自分のよさを出せるのか」を考える時間が増えそうです。少し引きずっていた悩みに解決の糸口が見つかり、気持ちが楽になると同時に、進むべき方向もはっきりしてきそうです。迷いはやがて気付きに変わり、そこからはスムーズに前進していけるでしょう。
＜開運もぐもぐ＞
人の意見に流されず、自分の軸をしっかり持つには“金のパワー”を使います。おすすめは、ニンニクをたっぷり使った「ペペロンチーノ」です。白くてツヤがあり、辛味を持つニンニクは、金のパワーの特徴がぎゅっと詰まった食材です。
そしてパスタには長さがあるので、人と人をつなぐようにコミュニケーションの流れを整えてくれます。自分の意見を軸にしながら、周囲とうまく調和していく力を高めてくれるでしょう。
【この記事の筆者：生田目浩美.】
気学風水鑑定家。心理学研究家としても活動。1998年から風水師に師事し、風水、九星、祐気採り（吉方位判断）、吉日の選定、手相・姓名判断、家相学などを学ぶ。上から押し付けるのではなく、「相手の気持ちに寄り添う」鑑定スタイルは多くの読者の心をつかんで離さない。テレビ、ラジオなどへの出演や、Webメディア、雑誌での執筆など幅広く活躍中。好きな食べ物は桃と餃子。あだ名はナッキー。
(文:生田目浩美.)