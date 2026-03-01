イラン最高指導者ハメネイ師が死亡　イラン国営テレビ「自身の執務室で殺害された」　トランプ大統領は“イスラエルとの共同軍事作戦で死亡”と発表

アメリカのトランプ大統領は日本時間2月28日午後行われたアメリカとイスラエルによる共同の軍事作戦で、イランの最高指導者・ハメネイ師が死亡したと明らかにしました。

イラン国営メディアも日本時間1日午前、死亡を発表しました。

トランプ大統領は1日朝、「歴史上最も邪悪な人物の一人、ハメネイ師が死亡した」と自身のSNSで発表しました。

さらに、イラン側に対し報復攻撃をやめるよう促すと同時に、イラン側の対応次第では攻撃を継続する考えも示しました。

イラン国営テレビも日本時間1日午前、「ハメネイ師が自身の執務室で殺害された」と報じ、40日間、喪に服すとしています。

また、今回の攻撃でハメネイ師の娘や孫も死亡したということです。

イランへの攻撃についてイスラエル軍の報道官は、高官らが集まる複数の会合を同時に攻撃し、イラン革命防衛隊の司令官ら7人を殺害したと発表しました。

一方、アメリカ中央軍は作戦について「指揮統制用の施設や防空施設、ミサイルの発射基地などを攻撃の対象にした」と発表し、今回、初めて低コストの自爆型ドローンによる攻撃を行ったと明らかにしました。

アメリカ軍側に死傷者はいないということです。