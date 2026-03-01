AKB48グループ4代目総監督、美ウエストのぞくミニ丈衣装に絶賛の声「くびれ綺麗」「ビビットカラー似合う」
【モデルプレス＝2026/03/01】AKB48の倉野尾成美が2月27日、自身のInstagramを更新。ミュージックビデオの衣装姿を公開し、注目を集めている。
【写真】AKBグループ総監督「くびれ綺麗」美ウエストのぞくミニ丈衣装
倉野尾は、AKB48の67枚目のシングル「名残り桜」のカップリング曲となる「おもいでスクロール」について「MV公開されました！！」とつづり、同曲のミュージックビデオでの衣装姿の写真を複数枚投稿。ライムグリーンのトップスに引き締まったウエストが映える遊び心溢れるコーデを披露している。
また「制服のあの頃〜彩のある今と描かれていて見応えあるMV。是非みてください」と、ミュージックビデオの内容についてもコメントしている。
この投稿には「スタイル良すぎ」「可愛さがレベチ」「くびれ綺麗」「世界観にぴったり」「ビビットカラー似合う」などの反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】AKBグループ総監督「くびれ綺麗」美ウエストのぞくミニ丈衣装
◆倉野尾成美、MV衣装で美ウエスト際立つ
倉野尾は、AKB48の67枚目のシングル「名残り桜」のカップリング曲となる「おもいでスクロール」について「MV公開されました！！」とつづり、同曲のミュージックビデオでの衣装姿の写真を複数枚投稿。ライムグリーンのトップスに引き締まったウエストが映える遊び心溢れるコーデを披露している。
◆倉野尾成美の投稿に反響
この投稿には「スタイル良すぎ」「可愛さがレベチ」「くびれ綺麗」「世界観にぴったり」「ビビットカラー似合う」などの反響が寄せられている。
倉野尾は2014年、チーム8の熊本県代表としてAKB48に加入。2024年3月にAKBグループ4代目総監督に就任し、グループを牽引している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】