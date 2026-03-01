まさに不動産女王！資産総額150億円！？　韓国トップ女優がビル2棟と土地購入、約47億円

女優のチョン・ジヒョンが、ビル2棟を計468億ウォン（約47億円）で購入したと報じられた。

韓国メディア『ニュース1』は2月27日午後、チョン・ジヒョンが昨年9月、ソウル市城東区一帯でビル2棟を取得したと伝えた。

内訳は、地下1階〜地上5階建てのビルが186億ウォン（約19億円）、地上1階〜3階建てのビルが260億ウォン（約26億円）。さらに、2棟の間に位置する土地1筆も22億ウォン（約2億2000万円）で取得しており、総購入額は468億ウォン（約47億円）に達する。

その後、チョン・ジヒョンは2月23日に所有権移転登記を完了。根抵当権は債権最高額336億ウォン（約34億円）に設定された。一般的に債権最高額は融資額の約120％で設定されることから、借入元金は約280億ウォン（約28億円）と推定される。

チョン・ジヒョンは2022年にも505億ウォン（約51億円）相当の江西区登村洞の商業ビルを購入するなど、ソウル市内に複数の不動産を保有している。今回の取得により、保有不動産資産は約1500億ウォン（約150億円）規模に迫るとみられている。