【ヤバ！お嬢サマ義母サクラコ】学校OKもらえれば解決？電話してみたけれど＜第9話＞#4コマ母道場
世の中には、「話が通じない人」が少なからず存在します。相手の言葉を聞くつもりがないのか、聞こえているのに無視しているのか、それとも内容を理解できていないのか……。そんな相手と向き合うのは、一苦労ですよね。今回は、そんな「話の通じない人」に振り回されてしまった家族のお話です。
第9話 やはりダメだった
【編集部コメント】
そりゃそうですよね。学校側だっていろいろと理由があって保護者の出席を2名までに限定しているのです。「そこをなんとか……」という保護者の要望をいちいち聞いていたら、その決まりを設けた意味がなくなってしまいます。アユムくんの保護者はスミレさんとシュンさんなのですから、この2人で参加するのは当然のことでしょう。お義母さんが納得してくれることを祈ります。
原案・ママスタ 脚本・渡辺多絵 編集・井伊テレ子
