全米アマ＆ジュニア優勝者にタイガー冠の栄誉 USGAが歴史的改称
全米ゴルフ協会（USGA）は2月28日、ニューヨークで開催した年次総会で、「全米アマチュア選手権」と「全米ジュニアアマチュア選手権」の優勝者に授与するメダルとトロフィーを改称すると発表した。いずれもタイガー・ウッズ（米国）の名が冠される。
【写真】ジャンボ尾崎と握手をかわすタイガー
8月10〜16日にペンシルベニア州メリオンGCで行われる全米アマの優勝者には『タイガー・ウッズメダル』を授与。7月20〜25日に同州ソーコンバレーCCで開催される全米ジュニアの優勝者には『タイガー・ウッズトロフィー』が贈られる。両賞はウッズを称え、今年からデザインを一新する。USGAのマイク・ワン会長は声明で、「タイガー・ウッズはアマチュアゴルフの可能性を大きく塗り替えた。ジュニア、アマチュア時代の功績は単なる記録更新にとどまらず、アマチュアゴルフの新たな地平を切り開いた」と評価。「両選手権のメダル、トロフィーにその名を冠することは、未来のチャンピオンたちにとって偉業へと続く道標になる」と述べた。ウッズは全米ジュニアを1991〜93年に3連覇。全米アマも1994〜96年に3連覇し、6年連続でUSGA主催のアマチュアタイトルを制した。1996年にプロ転向後は、「全米オープン」を2000、02、08年に制覇。USGA主催大会で通算9勝を挙げている。この9勝は、ボビー・ジョーンズ（全米オープン4勝、全米アマ5勝）と並ぶ記録。ウッズは2024年にUSGA最高の栄誉「ボビー・ジョーンズ・アワード」も受賞している。ウッズは「USGAとその選手権は私のゴルフ人生に大きな役割を果たしてきた。全米アマ、全米ジュニアを戦った経験は、人間としても大きな成長の機会だった。このように認められることは光栄。若い選手たちが夢を追い、この競技の歴史と価値に感謝するきっかけになればうれしい」とコメントした。なお、USGA主催大会では、全米オープンの優勝者に『ジャック・ニクラスメダル』、「全米女子オープン」は『ミッキー・ライトメダル』が授与されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金谷拓実が上位 米男子ツアーのリーダーボード
マスターズで最年少V！ タイガーはコック&リリースで異次元の飛びを実現していた〈連続写真〉
タイガー・ウッズ、マスターズ復帰の可能性は？
タイガーの長男は父と違う道へ 地元・フロリダ州立大に進学
＜速報中＞米女子シンガポール大会 リーダーボード
【写真】ジャンボ尾崎と握手をかわすタイガー
8月10〜16日にペンシルベニア州メリオンGCで行われる全米アマの優勝者には『タイガー・ウッズメダル』を授与。7月20〜25日に同州ソーコンバレーCCで開催される全米ジュニアの優勝者には『タイガー・ウッズトロフィー』が贈られる。両賞はウッズを称え、今年からデザインを一新する。USGAのマイク・ワン会長は声明で、「タイガー・ウッズはアマチュアゴルフの可能性を大きく塗り替えた。ジュニア、アマチュア時代の功績は単なる記録更新にとどまらず、アマチュアゴルフの新たな地平を切り開いた」と評価。「両選手権のメダル、トロフィーにその名を冠することは、未来のチャンピオンたちにとって偉業へと続く道標になる」と述べた。ウッズは全米ジュニアを1991〜93年に3連覇。全米アマも1994〜96年に3連覇し、6年連続でUSGA主催のアマチュアタイトルを制した。1996年にプロ転向後は、「全米オープン」を2000、02、08年に制覇。USGA主催大会で通算9勝を挙げている。この9勝は、ボビー・ジョーンズ（全米オープン4勝、全米アマ5勝）と並ぶ記録。ウッズは2024年にUSGA最高の栄誉「ボビー・ジョーンズ・アワード」も受賞している。ウッズは「USGAとその選手権は私のゴルフ人生に大きな役割を果たしてきた。全米アマ、全米ジュニアを戦った経験は、人間としても大きな成長の機会だった。このように認められることは光栄。若い選手たちが夢を追い、この競技の歴史と価値に感謝するきっかけになればうれしい」とコメントした。なお、USGA主催大会では、全米オープンの優勝者に『ジャック・ニクラスメダル』、「全米女子オープン」は『ミッキー・ライトメダル』が授与されている。（文・武川玲子=米国在住）
<ゴルフ情報ALBA.Net>
金谷拓実が上位 米男子ツアーのリーダーボード
マスターズで最年少V！ タイガーはコック&リリースで異次元の飛びを実現していた〈連続写真〉
タイガー・ウッズ、マスターズ復帰の可能性は？
タイガーの長男は父と違う道へ 地元・フロリダ州立大に進学
＜速報中＞米女子シンガポール大会 リーダーボード