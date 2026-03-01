◇東京マラソン（2026年3月1日 都庁前〜東京駅前の42.195キロ）

今秋の愛知・名古屋アジア大会の日本代表選考会を兼ねて行われ、“山の名探偵”の異名を取る工藤慎作（21＝早大）が初のフルマラソンに臨み、2時間7分34秒の20位、日本人では5位に入った。「2時間9分以内で日本人6位以内」の条件を満たし、来年10月の28年ロサンゼルス五輪代表選考会「マラソングランドチャンピオンシップ」（MGC、名古屋）の出場権を獲得した

レースは序盤から一般参加の橋本龍一（28＝プレス工業）が独走。26.5キロで海外勢の集団に追いつかれてかわされ、さらに日本記録保持者の大迫傑（34＝リーニン）、前記録保持者の鈴木健吾（30＝横浜市陸協）らの集団にも抜かれた。工藤は集団の後方に終始食らいつき、橋本を抜いてからは昨年の東京世界選手権代表の近藤亮太（26＝三菱重工）を含めた4人による日本人トップ争いに加わった。

36キロ過ぎで大迫がペースアップすると、ついていけずに後退。それでも大迫、鈴木、市山翼（29＝サンベルクス）、近藤に次ぐ日本人5番手でフィニッシュし、MGC出場権も獲得する大健闘で今後に期待を持たせた。

工藤は大学1年時から箱根駅伝の山上り区間の5区に3年連続で出場。3年となった今季は昨年11月の全日本大学駅伝8区で早大OB・渡辺康幸の区間記録を30年ぶりに更新して区間賞を獲得したが、箱根の5区では一時トップに立ちながら青学大・黒田朝日に抜かれて横路優勝を逃していた。